Massimo Polledri entra in Futuro Nazionale: “La squadra di Roberto Vannacci cresce ogni giorno di più”

Massimo Polledri aderisce a Futuro Nazionale, il movimento fondato da Roberto Vannacci.

LA NOTA DI FUTURO NAZIONALE

Si aprono ufficialmente le porte di Futuro Nazionale al già onorevole Massimo Polledri, figura di grande esperienza e profonda credibilità nel panorama politico e professionale emiliano.

Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta e Psichiatra del carcere di Piacenza, Polledri ricopre ruoli di rilievo nazionale: esperto del Dipartimento Antidroga della Presidenza del Consiglio, membro dell’Osservatorio per il contrasto alla Pedopornografia del Ministero della Famiglia, parte attiva del Network cattolico “Ditelo sui tetti”, impegnato nella difesa della vita dal concepimento al suo naturale compimento.

Nel direttivo della Umanitaria Padana, realtà che sostiene i popoli nei loro territori, Polledri ha alle spalle una lunga e militanza politica nella Lega: tre legislature, incarichi parlamentari e amministrativi, ruoli di maggioranza e minoranza nel Comune di Piacenza. Un percorso che oggi mette al servizio di Futuro Nazionale, portando competenze preziose soprattutto nei temi della sanità, dell’infanzia e del disagio sociale.

«Da oggi la grande famiglia di Futuro Nazionale si arricchisce anche a Piacenza di una persona molto stimata, che sicuramente metterà esperienza e capacità al servizio del partito» dichiara il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni.

Arriva anche il benvenuto del Presidente Roberto Vannacci, che si compiace della scelta dell’Onorevole Polledri di entrare a far parte del movimento: «La nostra squadra cresce ogni giorno di più, dimostrando l’attrattività dell’offerta di Futuro Nazionale».

A esprimere soddisfazione anche Caterina Galli, referente del Comitato di Parma e recentemente nominata nell’esecutivo nazionale del partito, da anni legata a Polledri da un rapporto di amicizia personale e politica:

«Condivideremo un percorso basato sulla reciproca stima e sull’entusiasmo. Piacentino doc, rinomato politico e professionista, dimostrerà ancora una volta le sue capacità sul territorio».

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