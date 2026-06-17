Fermi tutti, ora parla Bosov: “Lavorerò ogni giorno per riportare il Piacenza dove merita” – VIDEO

Se la società del Piacenza Calcio ed i suoi sostenitori abbiano davvero fatto 13 al totocalcio lo si capirà solo tra un po’ di tempo, ma per il momento non si può far altro che sottolineare la ventata di ottimismo che l’arrivo dell’imprenditore russo Kirill Bosov ha portato a tutto l’ambiente. Un giovane facoltoso ed innamoratissimo del calcio che ha tutta l’intenzione di restare negli anni futuri. “L’arrivo di Kirill – ammette il presidente Marco Polenghi – rappresenta un punto importante della storia del Piacenza Calcio e per le ambizioni del club. Grazie a lui si aprono scenari molto ambiziosi.

Con Kirill l’ammiccamento era iniziato già diversi mesi fa. Il nostro club è ben strutturato e molto serio, vanta inoltre una storia importante. Lui è un imprenditore giovane, ma già con una bella esperienza alle spalle e soprattutto con tanta ambizione. Non vogliamo però porci obiettivi a lungo termine: ora testa al campionato; dobbiamo uscire dal dilettantismo alla svelta. Abbiamo già stanziato un budget per la D e per la C”.

Bosov, nonostante la giovane età ha le idee chiare

“Sono stato accolto con grande affetto dai tifosi, ma l’affetto non si compra, si guadagna. Il Piacenza ha più di 100 anni di storia, dobbiamo rispettarla e costruire il futuro. Lavoreremo incessantemente per riportare il Piacenza Calcio dove merita. Ci siamo conosciuti a febbraio, sono venuto a vedere la partita con la Pro Palazzolo, persa. Nonostante quello la tifoseria ha continuato a sostenere la squadra e ho capito che questo era il posto giusto per costruire qualcosa di importante. Questo è un club che ha fatto 8 anni in serie A, che ha lanciato tanti calciatori importanti.

Merita almeno la Lega Pro è oltre. La B? Non mi metto dei limiti. Qunto ho investito? Era importante entrare con il 49% per avere il tempo di conoscere bene il territorio e questa realtà. Il mio è un impegno a lungo termine per i prossimi 5 anni. Ho due cari amici di Piacenza e di Bobbio che mi hanno fatto innamorare di questo territorio. La lontananza con Monaco? Sono solo 3 ore, sarò presente a tutte le partite in casa”

Ernesto Paolillo, ex Amministratore Delgato dell’Inter del triplete

“Dovremo fare un mix di operatività sul campo e fuori. Dovremo rispettare, ma anche ottenere il rispetto in D e in Lega Pro. Si tratta di essere presenti do essere presenti sui tavoli che contano e si tratta sul campo di essere bravo al punto tale di essere desiderati addirittura nelle categorie superiori. Io il Braida di Piacenza? Beh con lui ho un bellissimo rapporto. Il calcio mi affascina perché come la finanza è in continua evoluzione. Bisogna sempre essere al passo”

Il sindaco Tarasconi

“Il Piacenza Calcio fa parte dell’identità cittadina. Siamo molto speranzosi per questo nuovo ingresso. Voglio ringraziare il presidente Polenghi che in questi anni non si è mai perso d’animo e ha sempre cercato la soluzione migliore per il club”

Robert Gionelli, consigliere di amministrazione della Fondazione Piacenza e Vigevano e delegato provinciale del Coni

“A nome di tutto il cda ringrazio il Piacenza Calcio per aver scelto questa sede per una presentazione così importante. Lo sport per noi ha una valenza importantissima. Il Piacenza Calcio è una delle principali realtà del mondo sportivo piacentino. In qualità di Delegato provinciale del Coni voglio rassicurare i piacentini ho toccato con mano la passione di Kirill”

Vincenzo Cerciello, titolare del gruppo Nordmeccanica

“Lo sport è sempre stato sorgente di benessere della città. In questo momento non è facile essere alla guida di un club di calcio. Il nostro augurio è che possiate portare il nome di Piacenza più in alto possibile. In bocca al lupo” È scoppiata la “Bosovmania”: l’imprenditore russo fa sognare i tifosi biancorossi VIDEO Ufficiale! Kirill Bosov è il nuovo socio del Piacenza Calcio: quota strategica pari al 49%

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