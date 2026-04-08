Femme Fest, l’11 aprile il talk “Voci che rompono il silenzio: tra storia, leggi e consapevolezza”

Una serata di incontro, ascolto e consapevolezza per affrontare il tema della violenza di genere attraverso testimonianze, strumenti giuridici e riflessione collettiva. È questo il cuore dell’appuntamento promosso da Femme Fest, in programma venerdì 11 aprile al Circolo ARCI Belleri di Piacenza.

L’evento prenderà il via alle ore 18.30 con un aperitivo di autofinanziamento, momento conviviale pensato per sostenere le attività del festival e favorire la partecipazione della comunità.

Alle ore 19.30 spazio al talk “Voci che rompono il silenzio: tra storia, leggi e consapevolezza”, realizzato in collaborazione con l’associazione A Voce Alta. Un incontro che intreccia esperienze personali e competenze professionali, con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e costruire strumenti di consapevolezza condivisa.

Protagoniste della serata saranno Giovanna Cardile, autrice del libro “Due vite in una. Storia di una rinascita”, e Clarice Carassi, avvocata e presidente dell’associazione “Trama di Terre”. Cardile porterà la sua testimonianza diretta, raccontando un percorso di resilienza e rinascita capace di trasformare il dolore in forza e consapevolezza. Accanto a lei, Carassi offrirà uno sguardo approfondito sulle tutele legali per le donne vittime di violenza, sul ruolo fondamentale delle associazioni e sull’importanza di costruire reti di supporto efficaci.

«L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è rompere il silenzio che ancora circonda la violenza di genere, creando uno spazio di ascolto e confronto aperto, dove le esperienze individuali possano diventare patrimonio collettivo e stimolo all’azione».

Un dialogo aperto, rivolto a tutta la cittadinanza, per affrontare un tema urgente e attuale con strumenti concreti e uno sguardo condiviso.

Dalle ore 22, spazio alla musica dal vivo con i live di Skytea For Warriors e, a seguire, Dick Complainer, per un momento di aggregazione e condivisione che prosegue anche attraverso il linguaggio musicale.

L’incontro è aperto al pubblico, con ingresso gratuito.

Appuntamento dunque venerdì 11 aprile, dalle ore 18.30, al Circolo ARCI Belleri di Piacenza.

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