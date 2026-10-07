Mense e piscina Raffalda, il centrodestra attacca la giunta: “Contraddittoria, versioni che cambiano in poche ore”

“Senza voler riaprire ulteriormente il dibattito sulla carne di maiale nei menù delle mense scolastiche, anche alla luce del fatto che, dopo le criticità sollevate dagli esponenti del centrodestra e da tantissimi cittadini, il Comune di Piacenza sembra finalmente aver deciso di fare marcia indietro, riteniamo però doveroso rilevare ancora una volta l’atteggiamento contraddittorio dell’Amministrazione Tarasconi”. Inizia così la nota del centrodestra in consiglio comunale, firmata da Patrizia Barbieri – capogruppo Barbieri Sindaco – Trespidi con Liberi, Sara Soresi – capogruppo Fratelli d’Italia, Luca Zandonella – capogruppo Lega.

LA NOTA DEL CENTRODESTRA

Prima il Sindaco ha sostenuto pubblicamente che il Comune non avesse alcun potere decisionale sul menù scolastico e che le scelte spettassero all’AUSL.

Ventiquattro ore dopo, lo stesso Sindaco ha comunicato di aver chiesto all’AUSL di reintrodurre la carne di maiale e che questa sarebbe stata nuovamente inserita nei menù.

Delle due, dunque, l’una: o il Comune aveva la possibilità di intervenire e allora quanto dichiarato inizialmente dal sindaco non era corretto, oppure non aveva alcun potere in materia e diventa difficile comprendere come una richiesta del sindaco possa determinare, di fatto, il ripristino della carne di maiale.

“Non è un episodio isolato”

Ma, purtroppo, non è un episodio isolato.

Lo stesso atteggiamento di contraddizione e di scarsa chiarezza lo abbiamo riscontrato lunedì scorso in Consiglio comunale, durante la discussione sulla piscina Raffalda.

A fronte delle sollecitazioni della minoranza, esponenti della maggioranza e l’assessore Fantini hanno più volte affermato che la piscina Raffalda non sarà smantellata nei prossimi anni.

Il confronto sulla piscina Raffalda

Eppure, appena un anno fa, nell’aprile 2025, l’assessore allo Sport Mario Dadati aveva sostenuto pubblicamente una posizione molto diversa: spiegando che i nuovi spazi acqua del Polisportivo sarebbero stati in grado di coprire la domanda, aveva affermato che per la Raffalda era prevista “un’altra destinazione d’uso”, indicando proprio la possibilità di trasformarla in una struttura destinata ad altre discipline sportive.

Lunedì, quindi, abbiamo posto una domanda molto semplice: la maggioranza ha forse smentito le dichiarazioni dell’assessore Dadati di un anno fa oppure, nel frattempo, ha semplicemente cambiato idea?

E qui è arrivata l’ennesima contraddizione: mentre l’assessore Fantini ribadiva che la Raffalda non sarà dismessa, l’assessore Dadati, intervenendo sullo stesso punto, ha precisato che sarà necessario attendere la riqualificazione per decidere e valutare come impiegare l’impianto.

“Quale versione dobbiamo considerare quella ufficiale?”

Dunque, quale versione dobbiamo considerare quella ufficiale?

Quella dell’assessore che esclude la dismissione o quella dell’assessore che, ancora oggi, lascia aperta la possibilità di decidere successivamente quale sarà la destinazione della struttura?

“È una questione di credibilità e trasparenza”

Il problema non è soltanto una questione di comunicazione politica. È una questione di credibilità e trasparenza dell’azione amministrativa.

Su temi che riguardano direttamente i cittadini — dalla refezione scolastica agli impianti sportivi — non è accettabile che un giorno si sostenga una posizione e il giorno successivo se ne assuma un’altra (o che addirittura ciò avvenga nella medesima giornata e nel medesimo contesto) lasciando consiglieri e cittadini a cercare di capire quale sia realmente l’indirizzo dell’Amministrazione.

Questa città merita risposte chiare, non versioni che cambiano a distanza di poche ore.