Stop al maiale nelle scuole, CasaPound Italia: “No alla sottomissione culturale, a Piacenza si mangia piacentino”.

LA NOTA DI CASAPOUND

Affissione di manifesti in seguito alla decisione di Comune e ASL di rimuovere la carne di maiale nelle mense della città: “Noi mangiamo piacentino” recitano i manifesti affissi nei luoghi simbolo della città emiliana, raffiguranti un gruppo di bambini che insegue il sindaco e il presidente dell’Azienda Sanitaria Locale, brandendo dei salumi.

Piacenza, 7 ott – “La polemica nata dalla decisione di rimuovere la carne di maiale è sintomo del fatto che gli italiani sono stanchi di subire la cancellazione silenziosa della propria identità. Tutti noi da bambini a scuola abbiamo fatto merenda con coppa, pancetta e salame: le scuse addotte dall’ASL, supportata dal Comune di Piacenza, secondo cui ‘farebbero male’, sono ridicole e pretestuose. Come mai rimuovere solo il maiale, quando tutte le altre carni rosse sono regolarmente accette all’interno dei menù delle mense?”.

“È inutile che il sindaco Tarasconi risponda piccatamente alle critiche. È palese il fatto che questa decisione sia dovuta alla sempre maggiore presenza di alunni che per ragioni religiose non mangiano il maiale. La giunta ha fatto una pessima figura accusando altri sindaci che si sono espressamente dichiarati contrari alle direttive ASL, prima dichiarando che il Comune di Piacenza non fosse partecipe, poi dicendo di aver chiesto di reintrodurre il maiale nei menù scolastici”.

“Ci complimentiamo invece con tutti quei sindaci che, appresa la modifica delle linee guida ASL, hanno invece preso posizione contro questa follia richiedendo di inserire una giornata della cultura piacentina. Peraltro, le parole dell’ASL a riguardo – provando a inventarsi un fantomatico ‘pericolo di soffocamento’ che ahinoi può capitare anche con tantissimi altri cibi – sono la scusa più imbarazzante. Piacenza è la nostra città, la cucina e i suoi piatti rappresentano la nostra identità e non sarei mai disposti a barattarla per una fantomatica integrazione. A Piacenza si mangia piacentino!”