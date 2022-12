Mercanti di Qualità a Carpaneto e Rivergaro con “Aspettando il Natale” l’8 e 11 dicembre 2022 – AUDIO

Mercanti di Qualità a Carpaneto e Rivergaro con “Aspettando il Natale” l’8 e 11 dicembre 2022. I banchi specializzati nel made in Italy sono pronti a proporranno tante iniziative e idee regalo. Dagli outfit invernali all’oggettistica, dall’artigianato alla biancheria. Inoltre la migliore enogastronomia, fiori e piante.

A Carpaneto Piacentino, giovedì 8 dicembre con i Mercanti di Qualità l’atmosfera natalizia si potrà ritrovare grazie a shopping, gonfiabili, crepes e zucchero filato. Inoltre per rendere ancora più suggestiva la giornata alle ore 17,30 è prevista l’accensione delle luminarie e il brindisi nel cortile del Palazzo Comunale.

AUDIO INTERVISTA al Sindaco di Carpaneto Andrea Arfani

Noi per l’8 dicembre abbiamo sempre la tradizione di riempire la giornata con diversi eventi, quindi è una tradizione. Quest’anno tornano, dopo qualche anno di assenza, i Mercanti di Qualità. E’ un appuntamento che si volgerà nelle vie del centro, quindi nel cuore di Carpaneto. Ci saranno i gonfiabili per far divertire i piccoli mentre i genitori fanno un giro tra i banchi. Dalla mattina al pomeriggio tanti momenti per inaugurare ufficialmente il percorso di avvicinamento al Natale.

Domenica 11 dicembre “Aspettando il Natale” proseguirà a Rivergaro con le idee regalo natalizie e lo shopping di qualità. Spazio anche al divertimento per tutta la famiglia, alle ore 16 con lo spettacolo del Bollaio Matto.