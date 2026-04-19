Doppia data per i Mercanti di Qualità, il 25 aprile a Ponte dell’Olio e il 26 a Gossolengo.

Si parte sabato nella Festa della Liberazione a Ponte dell’Olio in piazza 1° maggio, pronta ad accogliere bancarelle di qualità e divertimento. Poi si prosegue il fine settimana con lo shopping di qualità domenica Gossolengo. Presenti anche i creativi, lo spazio per i bimbi con i gonfiabili e nel pomeriggio Tadam, gli artisti di strada.

Due giornate in compagnia per vivere il week-end del 25 e 26 aprile con la giusta atmosfera a Ponte dell’Olio e a Gossolengo, tra shopping, divertimento e novità.

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