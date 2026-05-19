Piazza Cittadella, l’associazione Piacenza Mosaico: “Trionfalismo dell’amministrazione fuori luogo”

“Il trionfalismo dell’Amministrazione e della Sindaca in particolare, è completamente fuori luogo. La Sindaca Tarasconi dice che avere “ripreso” Piazza Cittadella è un successo. Riavere la piazza nello stato attuale è la migliore conferma del fallimento dell’iniziativa, all’epoca presentata come una vittoria, sullo stallo lunghissimo del parcheggio interrato”. Inizia così la nota dell’associazione Piacenza Mosaico.

LA NOTA DI PIACENZA MOSAICO

La pratica poteva essere sbloccata, ma le cose andavano fatte bene, non come è stato fatto con il famigerato ‘Addendum’, che a fronte di un taglio del 50% del canone al concessionario e ad un aumento delle tariffe di parcheggio negli spazi blu, prevedeva fosse indispensabile la bancabilità per consegnare l’area, anche se poi l’area è stata consegnata senza la bancabilità.

Tutto è stato fatto nel modo sbagliato: non è stata chiesta nessuna garanzia per inadempimento per un progetto costosissimo; ci si è intestarditi in una pratica che la cittadinanza non voleva; si sono massacrati gli alberi con una rapidità inaudita.

Un risultato ampiamente negativo

Queste sono state le premesse ad un risultato ampiamente negativo. Riotteniamo la piazza senza gli alberi e in uno stato pietoso. Ma non è finita qui: quanto è costato alla cittadinanza questo ” TRIONFO”?

Un milione e mezzo di euro dichiarato dal Sindaco a bilancio per la riqualificazione di superficie della piazza! Tutte le quote che GPS avrebbe dovuto accantonare negli anni per la realizzazione di un parcheggio interrato, come da contratto di Concessione degli spazi blu e della rimozione forzata (oltre all’addendum), che non verrà mai realizzato.

Tutti denari che, se ci fossero state le obbligatorie garanzie(fideiussioni), avrebbero potuto essere destinati a favore di anziani, famiglie bisognose e a progetti socialmente utili.

Fallimento amministrativo, finanziario e politico

Ma c’è dell’altro: le spese legali nel contenzioso con GPS, gli ulteriori 110.000 euro a chi dovrà progettare una nuova piazza (senza più gli alberi di una volta), e gli Avvocati pagati dal Comune per ricorrere contro i propri cittadini ad Adiuvandum di GPS nel ricorso per il taglio delle alberature. Fallimento amministrativo, finanziario e politico.

Le belle parole autocelebrative del Sindaco Tarasconi non riescono a mascherare tutte le storture emerse in questa vicenda per la quale più voci avevano dato invano l’allarme, tra le quali l’Avvocatura Comunale con le note conseguenze per la dirigente e il Collegio Sindacale. Ma il parcheggio andava fatto “di riffa o di raffa” e adesso cogliamo gli amari frutti di questa sorda caparbietà.

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