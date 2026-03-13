Real Formigine-Fiorenzuola: i rossoneri vogliono ritrovare i 3 punti

Segui Real Formigine-Fiorenzuola LIVE, domenica dalle 14:30, con gli aggiornamenti su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Araldi atteso dalla trasferta contro il Real Formigine, gara valida per la 28esima giornata del girone A di Eccellenza.

Fiorenzuola per concludere al meglio la stagione

I rossoneri arrivano a questa sfida dopo due sconfitte consecutive e, in particolare, dopo il ko interno contro il Nibbiano nello scontro diretto della scorsa giornata. Questo risultato ha, di fatto, compromesso la corsa al titolo: 10 punti di distacco significa che il Nibbiano attende solo la matematica per festeggiare la vittoria. I ragazzi di mister Araldi, superati in classifica anche dalla Vianese, devono riprendersi per cercare di concludere al meglio la stagione e poter gettare le basi per la prossima.

Real Formigine in piena zona playout

Non sarà una partita facile per il Fiorenzuola, però, perchè il Real Formigine è in piena zona playout: 22 punti per la squadra di mister Cavalli, a +2 dalla zona retrocessione e a -7 dalla prima posizione utile per evitare i playout. Un risultato negativo, quindi, potrebbe compromettere la corsa alla salvezza e, proprio per questo motivo, ci si aspetta una partita dura e tesa fin dalle prime battute.

