Molesta una donna che si barrica in auto, lui tenta di aprire la portiera: denunciato marocchino 35enne

La polizia ha denunciato per molestie un cittadino marocchino, autore nel mese di novembre, di un’aggressione ai danni di una donna che lavora come psicologa in via Bolzoni, fatto che aveva destato allarme sociale ed era stato oggetto di articoli nei giorni passati.
Il soggetto, in stato di alterazione dall’abuso di alcool, aveva provato ad aprire la portiera della macchina al cui interno si trovava la donna, arrivando a bussare al veicolo, mandare baci, facendo versi con la lingua sessualizzati fino a leccare il finestrino, creando una situazione tensiva e di paura nella vittima.
Dall’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile, grazie anche alle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, è stato possibile identificare l’autore dei fatti, individuato per un cittadino del Marocco di anni 35, in regola sul territorio nazionale, conosciuto a questi uffici e già destinatario della misura di prevenzione dell’Avviso Orale emessa dal Questore di Piacenza.