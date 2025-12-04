Storie di Confesercenti a Castelcanafurone in uno storico punto di riferimento della frazione di Ferriere: storia e sacrificio – AUDIO

Storie di Confesercenti fa tappa a Castelcanafurone in uno storico punto di riferimento della frazione di Ferriere. Fabrizio Samuelli ha incontrato Gisella, ospite della rubrica di Radio Sound.

Siamo un posto di ritrovo soprattutto per gli operai che lavorano in zona, per il mangiare, ma pure come negozio di alimentari anche per gli anziani che sono ancora qua. Un punto di riferimento dove bere un caffè e chiacchierare.

Un’attività storica e di famiglia

Hanno iniziato i i miei nonni, per un’attività che avrà 100 anni, poi è stata tramandata e inifine a noi, quindi quest’osteria è alla terza generazione con questa gestione.

E’ difficile portare avanti un’attività nelle zone montane

E’ molto difficile, perché non abbiamo nessun aiuto. Eppure, nonostante i pochi incassi, dobbiamo pagare le stesse tasse di Piacenza e di Milano, con gli stessi controlli di grandi città. Il guadagno purtroppo è quello che è, perché in montagna non c’è più nessuno. Gli operai sono pochi e quindi si fa molta fatica. Servirebbero aiuti anche con le cose telematiche.

Resta l’amore per la propria terra e radici

Sto molto volentieri qua. Mi sono sposata, ho un figlio che mando a scuola a Piacenza tutti i giorni. Rimaniamo sul territorio con molto sacrificio e nessun aiuto alla montagna.

Avete delle specialità importanti da offrire

Sì, alleviamo i maiali, quindi abbiamo i salumi buoni di nostra produzione. La pasta la facciamo noi, come i sughi che sono fatti in casa. Inoltre proponiamo tante altre bontà di nostra produzione.

