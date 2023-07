Cede il montacarichi, 76enne precipita per otto metri nella sua abitazione: grave

Cede il montacarichi, precipita per un’altezza di circa otto metri. I fatti sono accaduti in una villetta di via Manfredi. Un uomo di 76 anni si trovava all’interno dell’impianto quando, probabilmente per un malfunzionamento, la cabina ha ceduto precipitando lungo la tromba dell’impianto.

La moglie, presente in quel momento, ha lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. L’uomo ha riportato gravi ferite e i sanitari hanno disposto il trasporto al pronto soccorso di Parma in eliambulanza.