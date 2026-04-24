Il grande cuore dell’Old American Football Piacenza, dono a Pediatria e neonatologia

Anche quest’anno l’associazione Old American Football Piacenza ha effettuato una donazione di fondi destinati al reparto di Pediatria e neonatologia per l’acquisto di apparecchiature elettromedicali utili a migliorare l’assistenza dei bambini ricoverati.

A ricevere il contributo sono stati Giacomo Biasucci, direttore del dipartimento Salute donna, infanzia e adolescenza dell’Ausl di Piacenza, e la coordinatrice infermieristica Carlotta Granata, che hanno espresso un sentito ringraziamento per l’attenzione concreta e costante rivolta ai bisogni dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Per l’associazione erano presenti, oltre alla presidente Anna Maria Anselmi, Pier Carlo Alberici, Leonardo Ambroggi, Luca Defacqz, Aldo Guiotto, Paolo Guiotto, Carlo Moreno, Franco Pagani, Mattia Balestrazzi, Angelo Giannuzzi.

La donazione nasce dal progetto solidale legato al lünäri, il calendario illustrato dell’associazione. Come ha spiegato la presidente Anselmi, l’iniziativa, nata inizialmente come gesto goliardico e autocelebrativo di un gruppo di veterani del football americano, si è trasformata nel tempo in una vera e propria tradizione rivolta alla comunità piacentina: un regalo solidale, riconoscibile e ormai “collezionabile”, capace di unire passione sportiva, creatività e attenzione al sociale.

“Il nostro calendario è nato per gioco – ha sottolinea la presidente – ma è diventato una consuetudine a cui siamo profondamente legati. Proprio per questo abbiamo scelto, a partire dall’edizione 2026, di farlo crescere ulteriormente, coinvolgendo ogni anno un autore diverso, fotografo o illustratore, amatore o professionista, chiamato a interpretare con il proprio sguardo i valori del football americano, il legame con la città e il significato autentico del gioco di squadra, inteso come coesione e solidarietà”.

L’edizione di quest’anno è firmata da Gaetano Damasi, in arte Gae Damasi, direttore e curatore di da.ga.llery. I suoi scatti accompagnano per tredici mesi un racconto visivo che celebra la storia, la cultura e i protagonisti del football americano piacentino.

Il 2026 rappresenta inoltre un anno simbolico per l’associazione e per l’intero movimento sportivo cittadino: ricorre infatti il trentennale dalla vittoria del Silver Bowl conquistata nel 1996 dai Nightmare di Piacenza, che sancì il titolo nazionale di A2 allo Stadio dei Marmi di Roma e sono trascorsi cinquant’anni dalla storica partita disputata nel 1976 dalle Pantere Rosa di Piacenza, prima squadra italiana di football americano, contro i militari statunitensi della base NATO di Tirrenia.

“Per onorare, tra gli altri, questi importanti traguardi, è in fase di realizzazione un volume celebrativo dedicato al football americano piacentino, patrocinato dalla delegazione Coni di Piacenza, che ripercorrerà protagonisti, colori e momenti più significativi di questa storia sportiva e umana. L’obiettivo è presentarlo e pubblicarlo entro l’autunno”, ha concluso Anselmi.

“Siamo molto grati all’Associazione Old American Football Piacenza per questa nuova donazione – ha dichiarato il professor Biasucci – che ci consente di migliorare ulteriormente l’assistenza ai nostri pazienti. Un ringraziamento particolare va anche al loro impegno quotidiano nel trasmettere ai giovani i valori dello sport, che rappresentano il cuore della nostra società”.

Ancora una volta, il mondo dello sport si conferma ponte tra comunità e sanità locale: quando è vissuto come condivisione e partecipazione, diventa uno strumento concreto di attenzione, cura e vicinanza verso chi ne ha più bisogno.

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