Motonautica, a Boretto Po chiusura in grande stile con l’Italiano F125

Non è stagione ma la motonautica si regala un’ultima apparizione per l’annata 2026: il campionato italiano F125 a Boretto Po. Tutto in un giorno, domenica 11, con prove libere e pole position alla mattina.

Nel pomeriggio tre manche valide per il titolo intervallate da due prove della classe Formula Junior Elite. Una giornata da vivere intensamente e che si preannuncia spettacolare considerando che quest’anno la F125 è stata la classe più avvincente del lotto. E il merito è soprattutto dei nostri piloti:

Andrea Ongari, campione Mondiale in carica, un diesel inesauribile;

Gabriele Rossi, campione Europeo, probabilmente il più veloce;

Luca Finotti, campione italiano 2025, sempre tra i protagonisti;

Nicolò Darai, terzo all’Europeo, la classica mina vagante;

Simona Fittavolini, sull’acqua da un paio di anni, in costante ascesa;

Daniele Ghiraldi, il veterano, nel ruolo di outsider;

Francesco Troglio, terzo al Mondiale Osy400, pronto a “testare” la barca di Mattia Calzolari (purtroppo ancora fermo ai box) in vista della stagione 2027.

Purtroppo non sarà presente, per problemi di lavoro, Davide Scarpa. Peccato.

In cabina di regia, come sempre, l’impareggiabile Paolo Corradini.

Roberto Lambri