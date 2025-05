Travolto dai fusti d’acqua che sta caricando sul trattore, muore agricoltore 70enne

Tragico infortunio sul lavoro, muore un uomo di 70 anni. I fatti sono accaduti questo pomeriggio nei pressi di Farini. Secondo una prima ricostruzione pare che l’uomo stesse caricando alcuni fusti d’acqua a bordo di un trattore. Per motivi da chiarire, però, pare che i fusti lo abbiano travolto e schiacciato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme all’eliambulanza. Purtroppo, però, per l’agricoltore non c’era già più nulla da fare. Sul posto i carabinieri che ora hanno avviato gli accertamenti del caso per delineare l’esatta dinamica della tragedia.

