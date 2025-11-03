Tragico infortunio in un’azienda di San Giorgio, muore un uomo travolto da un muletto

Investito da un muletto, muore un lavoratore. La tragedia è accaduta questa mattina all’interno di un’azienda di San Giorgio Piacentino. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava effettuando alcune operazioni nel cortile interno della ditta quando, per motivi da chiarire, un muletto lo avrebbe travolto.

Subito i colleghi hanno allertato i soccorsi del 118 che sono intervenuti tempestivamente. Purtroppo però per il lavoratore non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell’Ausl specializzati in Medicina del Lavoro. Gli inquirenti stanno ora cercando di appurare l’esatta dinamica dei fatti.

Le condizioni della vittima erano apparse immediatamente gravi, tanto che i sanitari avevano richiesto l’intervento anche dell’eliambulanza. Purtroppo però le lesioni riportate si sono rivelate troppo gravi.

