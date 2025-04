Attrezzature e strumenti da lavoro sporchi, mozziconi di sigaretta in cucina: Nas in un ristorante etnico della Val Tidone

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma, nell’ambito delle attività di controllo a tutela della sicurezza alimentare e della salute pubblica, hanno recentemente svolto una ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante etnico situato nella Bassa Val Tidone, in provincia di Piacenza, riscontrando criticità igienico-sanitarie.

In particolare, sono emerse carenze igienico-sanitarie all’interno della cucina, interessata da una diffusa presenza di sporco vetusto e accumuli di unto su superfici, attrezzature e strumenti di lavoro. I militari inoltre hanno accertato la mancata attuazione del piano di autocontrollo, in particolare per quanto riguarda le procedure di disinfezione e derattizzazione, fondamentali per garantire la salubrità degli ambienti.

Riscontrata anche la violazione del divieto di fumo nei luoghi chiusi, con rinvenimento di residui di sigarette nella cucina e nel magazzino alimentare, in palese contrasto con la normativa vigente a tutela della salute e della sicurezza alimentare.

Al legale rappresentante dell’attività i carabinieri hanno contestato violazioni amministrative che comportano sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 3.440 euro.

L’attività del NAS di Parma si inserisce in un più ampio programma di vigilanza, finalizzato a garantire che le attività di ristorazione operino nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, a tutela dei consumatori e della collettività.