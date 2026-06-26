Coopselios e CoopAssofa, approvata la fusione: “Un hub integrato dei servizi per la disabilità, operativo dal primo gennaio 2027”

Le assemblee dei soci di Coopselios e CoopASSOFA hanno approvato la fusione per incorporazione di CoopASSOFA in Coopselios. L’iniziativa, deliberata nel giugno 2026, vedrà la piena operatività dal 1 gennaio 2027, assicurando continuità gestionale e assistenziale e rafforzando la capacità di risposta ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie sul territorio piacentino.

La fusione

La fusione nasce da un percorso di confronto e collaborazione fondato su una visione condivisa: mettere al centro la persona, prima della disabilità, sostenere i familiari e i caregiver, costruire reti di collaborazione con i soggetti istituzionali e con la comunità, e promuovere interventi capaci di valorizzare desideri, aspettative e risorse di ciascuno lungo tutto il ciclo di vita.

In questa prospettiva, l’integrazione rappresenta un investimento per consolidare e sviluppare un modello di welfare territoriale basato su qualità, integrazione e responsabilità comunitaria.

Le radici di Coopselios sono nella città e nella provincia di Piacenza, già dal 1995, anno in cui Coop.SE, storica realtà del territorio piacentino, si fonde con Elios, cooperativa reggiana; questo legame – coltivato nel tempo – si esprime attraverso il lavoro quotidiano delle équipe, la conoscenza delle dinamiche sociali locali e la collaborazione continuativa con le realtà del territorio. La fusione con CoopASSOFA, con la quale Coopselios condivide valori, pratiche e prospettive di sviluppo, si inserisce dunque nella continuità di una presenza che intende continuare ad essere di supporto al tessuto sociale piacentino, rafforzando capacità di ascolto, collaborazione e progettazione condivisa.

Un patrimonio di comunità: la storia di CoopASSOFA e la collaborazione con il territorio

CoopASSOFA nasce dall’iniziativa di familiari e volontari e costruisce nel tempo un rapporto strutturato con il sistema istituzionale locale. Nel corso degli anni, la cooperativa ha sviluppato servizi in convenzione con Azienda Usl, Distretti urbani di Levante e Ponente e Comune di Piacenza, ampliando progressivamente attività e progettualità a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, con l’obiettivo di sostenere percorsi di inclusione, autonomia e piena partecipazione alla vita di comunità.

Il progetto: un hub territoriale in via Luigi Zoni

L’integrazione consentirà la realizzazione, a Piacenza, di un hub territoriale capace di riunire più funzioni e servizi in un unico luogo, semplificando l’accesso e favorendo percorsi di presa in carico più integrati. Il polo, nella storica sede di CoopASSOFA in via Luigi Zoni, è pensato per ospitare, in modo coordinato, attività quali ambulatori di neuropsichiatria, centro diurno, servizi educativi domiciliari, il Centro Socio Riabilitativo Diurno “Il Faro Rosso”, già gestito da Coopselios, che potrà contare su spazi più ampi e rinnovati, oltre a funzioni organizzative e al trasferimento della sede di Coopselios a Piacenza.

L’hub nasce con l’intento di offrire alle persone con disabilità e alle famiglie un riferimento più accessibile e integrato, capace di tenere insieme professionalità diverse e di sviluppare, in modo coordinato, supporti personalizzati, interventi di accompagnamento e progettualità innovative, in coerenza con i desideri e le aspettative delle persone.

Le dichiarazioni:

Pierangelo Liguori, Presidente di CoopASSOFA: «L’approvazione del progetto di fusione in sede assembleare segna un passaggio delicato e decisivo nel percorso di integrazione che abbiamo elaborato con CoopSelios, in questi due anni di lavoro. Rafforzare sul nostro territorio piacentino la capacità delle due cooperative per rispondere ai bisogni delle persone con disabilità in un’ottica di mantenimento della qualità dei servizi, valorizzando competenze esperienza e valori condivisi, assicurando stabilità organizzativa, sostenibilità e capacità di innovazione, è stato il nostro obiettivo principale. In un contesto sociale, organizzativo e normativo sempre più complesso per CoopASSOFA lavorare per “unire le forze” e stato un atto di responsabilità orientato alla tutela delle persone da noi assistite, delle loro famiglie, dei lavoratori altamente qualificati che contribuiscono e contribuiranno alla missione sociale in questo nuovo percorso».

«Responsabilità quindi, e visione strategica sono stati i pilastri del lavoro di questo periodo e con tutto il Consiglio di Amministrazione, accogliamo con soddisfazione l’approvazione del progetto di fusione da parte delle Assemblee. Desidero inoltre sottolineare la qualità del confronto che ha accompagnato tutto il processo. Il dialogo con CoopSelios si è svolto in un clima di fiducia, di trasparenza, sostegno e rispetto, permettendo di costruire un progetto di qualità condiviso e coerente con la storia valoriale di CoopASSOFA con basi solide per quella che sarà la nuova realtà di Via Zoni».

Raul Cavalli, Direttore Generale di Coopselios: «I servizi rivolti alle persone con disabilità rappresentano per noi un impegno quotidiano e costante verso le persone e le loro famiglie», dichiara Raul Cavalli, Direttore Generale di Coopselios. «Nel territorio di Piacenza Coopselios è presente con una rete di servizi dedicati all’infanzia, agli anziani e alla disabilità, grazie al lavoro delle équipe e alla collaborazione con le realtà locali. È un impegno che si traduce in prossimità, continuità assistenziale e competenze specialistiche, con l’obiettivo di accompagnare ciascuna persona nel proprio progetto di vita, valorizzandone capacità, desideri e possibilità di scelta. L’incontro con CoopASSOFA rappresenta la naturale evoluzione di un percorso condiviso, fondato sulla centralità della persona, sul sostegno alle famiglie e sulla costruzione di alleanze con i soggetti istituzionali e con la comunità».

Roberta Bonini, Direttore Area Piacenza di Coopselios: «Il territorio piacentino potrà beneficiare di una nuova e significativa sinergia. Le professionalità di Coopselios e CoopASSOFA, che operano quotidianamente nell’area della disabilità, rafforzeranno la capacità di presa in carico e di accompagnamento delle persone e delle famiglie, mettendo a disposizione competenze, esperienza e una presenza ancora più integrata sul territorio. L’obiettivo è consolidare la qualità dei supporti, promuovere risposte sempre più personalizzate e innovative lungo il ciclo di vita, e valorizzare al tempo stesso la storia, le relazioni e il patrimonio di competenze costruiti negli anni da Coopselios e CoopASSOFA».

Continuità e sviluppo: un percorso condiviso

L’iniziativa si fonda su una visione comune di sviluppo dei servizi rivolti alle persone con disabilità: tutela della continuità, rafforzamento della prossimità e investimento sulla qualità degli interventi. L’integrazione tra Coopselios e CoopASSOFA continuerà a promuovere e sviluppare percorsi che mettano al centro la persona e il suo progetto di vita, valorizzandone risorse, desideri e possibilità di scelta, e rafforzando la collaborazione con le istituzioni, con i servizi territoriali e con la rete comunitaria.

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