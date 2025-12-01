Nasce l’associazione Idee per la Sinistra: “Contribuire a una cittadinanza più consapevole e informata”

Si è svolta nella Serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli, la conferenza stampa di presentazione dell’associazione “Idee per la Sinistra – Piacenza”, che segna l’avvio ufficiale del percorso di costituzione della nuova associazione culturale. Durante l’incontro sono stati illustrati finalità, contenuti e metodo di lavoro dell’associazione, oltre ad essere stata presentata la prima iniziativa pubblica, in programma il 5 dicembre al Teatro Gioia.

LA NOTA DELL’ASSOCIAZIONE “Idee per la Sinistra – Piacenza”

La portavoce Claudia Ferrari, intervenendo davanti ai presenti, ha spiegato che il progetto nasce dall’esigenza di aprire uno spazio nuovo, libero e plurale, dedicato alla riflessione sulle trasformazioni sociali, politiche ed economiche del nostro tempo.

«Vogliamo muoverci al di là delle contingenze e delle scadenze elettorali – ha dichiarato – per sviluppare un confronto vivo e attivo, capace di favorire una partecipazione più ampia, anche di chi normalmente è lontano dalla politica e dai partiti». L’obiettivo, ha sottolineato Ferrari, è ricostruire un luogo in cui rimettere in circolo competenze, energie e saperi, contribuendo a una cittadinanza più consapevole e informata.

Il primo appuntamento

Nel corso della conferenza è stato presentato anche il primo appuntamento pubblico dell’associazione: una conversazione con Pierluigi Bersani, intervistato dal direttore di Libertà, Gianluca Rocco, che si svolgerà venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 18 al Teatro Gioia di Piacenza. Illustrando il senso dell’iniziativa, Vittorio Silva ha spiegato che l’associazione intende affrontare temi generali per comprenderne l’impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini: «Per capire ciò che ci riguarda davvero occorre guardare anche alle grandi questioni globali: da queste dipendono la nostra quotidianità e la qualità della vita delle nostre comunità». Silva ha inoltre chiarito che, pur collocandosi nei valori della sinistra, l’associazione rimane estranea alle dinamiche partitiche: «Non vogliamo essere un’alternativa a nessuno né inserirci nei giochi politici. Siamo e vogliamo restare un’associazione culturale, aperta a chiunque voglia partecipare».

Aperte le iscrizioni

Durante questa fase costituente sono aperte le iscrizioni, che rappresentano la principale forma di autofinanziamento dell’associazione. La quota minima è differenziata per età: 30 euro fino ai 30 anni, 40 euro oltre i 30 anni. La prima occasione per tesserarsi sarà proprio la serata del 5 dicembre al Teatro Gioia. L’intenzione è di arrivare alla primavera 2026, quando si voteranno gli organi sociali, con una base di partecipazione il più possibile ampia e coinvolta.

L’incontro ha rappresentato dunque il primo passo di un percorso che punta a costruire, attraverso studio, formazione e dialogo pubblico, uno spazio di confronto aperto sulle grandi trasformazioni in corso e sulle questioni che riguardano direttamente il territorio piacentino. La serata con Bersani aprirà ufficialmente il calendario delle iniziative che l’associazione promuoverà nei prossimi mesi.

