Al pranzo sociale del CPAE tempo di bilanci, solidarietà e progetti futuri

Si chiude un altro anno decisamente ricco ed intenso per il Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca (CPAE) che alla Volta del Vescovo ha idealmente salutato gli associati rilanciando l’invito agli eventi del 2026. Tanti i temi sul piatto: dal consuntivo del 2025, alle elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo fino alla beneficenza e le premiazioni del Challenge di regolarità CPAE.

A tracciare il bilancio dell’anno che si avvia alla conclusione il presidente Claudio Casali che ha ripercorso nel suo intervento le tappe che hanno scandito tutto il 2025: una vita associativa piuttosto ricca di appuntamenti che ha avuto come punto focale la Vernasca Silver Flag, una tre giorni che riscontra sempre maggior interesse superando non solo i confini nazionali ma anche quelli europei con la presenza ormai fissa di appassionati anche dal Giappone. Casali ha sottolineato come il club possa rappresentare «uno dei traini più importanti per far conoscere il nostro territorio» rilanciando il richiamo ai giovani, futuro dell’associazione.

A seguire l’intervento del vicepresidente Giovanni Groppi che ha focalizzato le sue parole sull’azzeramento delle emissioni di CO2 alla Vernasca Silver Flag 2025, un obiettivo di sostenibilità certificato anche dall’ente internazionale Verra che ha fatto della rievocazione storica un esempio da imitare in altri eventi motoristici europei.

Come di consueto il percorso del CPAE si è intrecciato con quello della solidarietà: dall’asta di memorabilia dell’ultima Silver Flag, con il banditore Daniele Turrisi, sono arrivati 5000€ che il club ha deciso di devolvere alla Misericordia Piacenza, associazione locale duramente colpita lo scorso luglio da un incendio che ha sconvolto l’operato dei volontari con la perdita di diversi mezzi di soccorso e trasporto. «Abbiamo assistito ad una vera e propria catena di solidarietà – ha spiegato il governatore di Misericordia, Rino Buratti – Tutta la città ci ha dato la spinta per continuare anche meglio di prima».

A conclusione del pranzo le premiazioni per i migliori classificati del Challenge di regolarità CPAE: dal quinto posto in su le coppe sono andate a Emanuele Furia, Luciano Gallarati, Fiorenzo Malvicini, Claudio Celadin con Samuele Inzani a conquistare il titolo di primo classificato. È stata inoltre data lettura delle preferenze espresse dai soci per il rinnovo del consiglio direttivo del prossimo quadriennio che sarà ufficializzato nella prossima riunione associativa.

Presente per l’amministrazione comunale di Piacenza l’Assessore al Bilancio, Gianluca Ceccarelli che ha ringraziato il CPAE per il lavoro di promozione del territorio e lo sforzo organizzativo messo in campo durante tutti gli eventi. Per ASI (Automotoclub Storico Italiano) presenti il consigliere Massimo Pasotti e il presidente della commissione moto, Stefano Antoniazzi a testimonianza della qualità dell’operato del club nella promozione e della tutela del motorismo storico su due e quattro ruote. Per ACI il saluto del consigliere piacentino Maurizio Aiolfi.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy