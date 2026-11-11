Sindacati a Roma contro la manovra di Bilancio: “Danno ai piccoli plessi scolastici e alla qualità dell’offerta formativa”

“La scuola italiana torna a far sentire la propria voce contro i previsti tagli agli organici inseriti nella manovra finanziaria per il 2027. Nella giornata odierna, Roma ospita la mobilitazione unitaria promossa da CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e ANIEF”. Inizia così la nota dei sindacati che hanno raggiunto Roma: presente anche una delegazione piacentina.

Tra i rappresentanti territoriali presenti nella capitale c’è Paola Votto, segretario generale della CISL Scuola Parma Piacenza: “Siamo in prima linea nella protesta che vedrà nel pomeriggio un sit-in in piazza Vidoni, nei pressi del Ministero della Funzione Pubblica”.

LA NOTA DEI SINDACATI

Al centro della contestazione c’è l’ipotesi di una riduzione di circa 7.000 posti tra personale docente e ATA (ausiliario, tecnico e amministrativo).

Una misura giudicata inaccettabile dai sindacati, specialmente perché va ad sommarsi ai tagli già programmati a livello nazionale per far fronte alla contrazione demografica.

Paola Votto (CISL Scuola): “A rischio le scuole e i piccoli plessi di montagna”

“Si tratta di tagli assolutamente irricevibili perché prevedono una diminuzione drastica del personale”, ha dichiarato Paola Votto direttamente da Roma.

“Per quanto concerne i collaboratori scolastici, questo impoverimento comporterebbe addirittura la chiusura delle scuole e dei piccoli plessi, in particolare nelle zone di montagna che hanno pochi alunni e che già oggi contano su organici ridotti all’osso”.

Diritto allo studio e offerta formativa: le preoccupazioni del sindacato

La preoccupazione del sindacato locale riguarda non solo la tenuta organizzativa e la sicurezza all’interno degli istituti, ma l’impatto complessivo sul diritto allo studio.

“Un calo drastico dell’offerta formativa farebbe sì che la scuola non possa più svolgere il suo ruolo fondamentale di motore della mobilità sociale”, ha proseguito Votto.

“Il calo demografico non può diventare una giustificazione per definanziare il sistema istruzione. Al contrario, servono investimenti mirati per incrementare il tempo scuola, ridurre il numero di alunni per classe e personalizzare la didattica, anche per dare continuità ai progetti avviati con le risorse del PNRR”.

Conferenza stampa dei sindacati e sit-in in piazza Vidoni

La giornata romana si è aperta in mattinata con una conferenza stampa congiunta all’Hotel Nazionale di piazza Monte Citorio, durante la quale i vertici nazionali dei quattro sindacati – Ivana Barbacci, Giuseppe D’Aprile, Elvira Serafini e Marcello Pacifico – hanno ribadito l’insostenibilità della manovra.

Scuola, assemblea nazionale in streaming lunedì 16 novembre

La mobilitazione non si esaurirà con il presidio odierno: per la mattinata di lunedì 16 novembre è già stata proclamata un’assemblea nazionale in orario di servizio, trasmessa in streaming in tutte le scuole d’Italia.

Sindacati al Governo: “Senza risposte la protesta proseguirà”

Dalle organizzazioni sindacali giunge un messaggio chiaro verso le forze politiche e il Governo: senza risposte concrete e la cancellazione dei tagli agli organici, la protesta è destinata ad proseguire ad oltranza.