Nuoto – Vittorino da Feltre, altre quattro medaglie ai regionali lombardi

La Vittorino da Feltre conclude i Campionati regionali lombardi di nuoto con un positivo bilancio complessivo di undici medaglie: cinque d’oro, tre d’argento e tre di bronzo. Dopo le sette medaglie conquistate una settimana fa nella prima parte dei regionali – due ori a testa per Giovanni Cornelli e per Matteo Pilla, un argento per Alessandro Barbazza e un bronzo a testa per Pilla e per Amelia Lombardi – nella seconda e conclusiva parte dei Campionati gli atleti biancorossi allenati da Gianni Ponzanibbio, Emanuele Merisi e Gianluca Parenzan, hanno infatti conquistato un’altra medaglia d’oro, due d’argento e una di bronzo.

Le medaglie

Oro e titolo regionale per Alessandro Barbazza (Ragazzi 2010), vincitore della gara dei 50 dorso con l’ottimo crono di 26”,81, suo nuovo primato personale; per Barbazza anche il dodicesimo posto nei 100 farfalla (59”,97) Doppietta d’argento, invece, per Matteo Pilla (Ragazzi 2012), salito sul secondo gradino del podio sia nei 100 stile libero (55”,34 il suo tempo), sia nei 50 dorso con il suo nuovo personale di 28”,72. Medagliere biancorosso completato da Giovanni Cornelli (Juniores), che alle due medaglie d’oro conquistate nella prima parte dei campionati regionali lombardi (100 e 200 dorso) ha aggiunto il bronzo conquistato lo scorso fine settimana nei 50 dorso (27”,04); per Cornelli anche il quarto posto finale conquistato sia nei 400 stile libero (4’02”,76), sia nei 200 farfalla (2’06”,56) firmando in entrambe le gare i suoi nuovi primati personali.

Due ottavi posti per Federico Pozzi (Junior 2008) nei 50 rana (30”,38, suo nuovo primato personale) e nei 200 rana (2’23”,39), quattordicesimo posto per Christopher Malvermi (Cadetti) nei 200 farfalla (2’15”,09), e diciannovesimo posto per Riccardo Bertolini (Junior 2009) nei 50 dorso (29”,34).

Tredicesima posizione per la staffetta della Vittorino da Feltre della 4×200 Cadetti formata da Giovanni Cornelli, Raffaele Noè, Yassine Laanaya e Chrisopher Malvermi e diciottesimo posto finale per la 4×200 Ragazzi con Matteo Pilla (prima frazione in 2’01”,98, suo nuovo personale), Alessandro Barbazza, Mahamoud Mohamed e Andreas Carini.

Prossimi appuntamenti

Dal 26 marzo al 2 aprile la Vittorino da Feltre sarà di scena a Riccione ai Criteria Nazionali con i quattro atleti biancorossi che hanno ottenuto la qualificazione: Alessandro Barbazza, Giovanni Cornelli, Matteo Pilla e Amelia Lombardi.

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