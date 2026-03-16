Rugby – Cinque punti pesantissimi per Piacenza sul campo di ASR Milano

Il Piacenza Rugby torna in campo a Milano dopo tre settimane di pausa e conquista una vittoria importante nella corsa al primo posto del girone di Serie A Rugby. La partita è molto combattuta contro ASR Milano Rugby, squadra tecnicamente valida e difficile da affrontare.

Milano parte bene e segna la prima meta (5-0), ma Piacenza reagisce rapidamente: prima con Biffi, poi con Bertorello e Lekic, portandosi sul 5-21 grazie anche alle trasformazioni di Sounders. Prima dell’intervallo Milano accorcia con un calcio piazzato, ma Piacenza risponde e chiude il primo tempo 8-24.

Nel secondo tempo Milano approfitta di una fase di inferiorità numerica degli emiliani e segna una meta che riapre la partita (15-24). Piacenza però ristabilisce il controllo con la quarta meta firmata da J. Guerra dopo una touche e maul, portando il punteggio sul 15-31.

Nel finale, complice un altro cartellino giallo e molti calci di punizione contro, Milano riesce a segnare altre due mete, ma non basta: la partita termina 27-31 per Piacenza.

L’allenatore Claudio Forte e il dirigente Sandro Pagani esprimono grande soddisfazione per i 5 punti conquistati su un campo difficile. Con questo successo Piacenza torna in testa alla classifica a pari punti con Parma.

Il prossimo impegno sarà domenica alle 14:30 allo stadio Beltrametti contro Lecco, con l’obiettivo di rimanere concentrati e continuare la corsa verso il primo posto.

ASR MILANO – PIACENZA RUGBY 27-31

ASR MILANO: Fumagalli, Arena, Battegazzore, Angelini (15’ st Ragusi), Gorietti (22’ st Aquaro), Galimberti, Gentili (15’st Tecchio), Innocenti, Sbalchiero (20’ st Conti), Lacenere, Brunetti (5’ st Corona), Perego, Gonzalez (26’ st Trejo), Antinori (15’ st Deregibus), Gambande (22’st Odorismo). All. Brolis F.

PIACENZA: Manciulli, Roda T., Misseroni (37’ Cisint), Guerra B., Bertorello, Biffi, Saunders, Cornelli, Savi (7’ st Marazzi), Lekic (16’ st Ferioli, Chiappini, Melegari, Greco (7’ st Dapaah), Guerra J., Lovotti. All: Forte C.

MARCATORI: 4’ mt Arena (5-0); 10’ mt Biffi tr Saunders (5-7); 19’ mt Bertorello tr Saunders (5-14); 24’ mt Lekic tr Saunders (5-21); 36’ cp Galimberti (8-21); 40’ cp Saunders (8-24); secondo tempo: 6’ mt Gambande tr Galimberti (15-24); 11’ mt Guerra J. tr Saunders (15-31); 27’ mt Tecchio tr Galimberti (22-31); 35’ mt Trejo (27-31).

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