Nuoto – Vittorino da Feltre in evidenza ai regionali con Ludovica Bonini e Nicola Vassena

Bilancio positivo per la Vittorino da Feltre ai Campionati regionali lombardi di categoria, svoltisi nei giorni scorsi a Lodi. La squadra biancorossa – allenata da Gianni Ponzanibbio, Emanuele Merisi, Gianluca Parenzan e Filippo Caprioli – si è infatti messa in evidenza conquistando una medaglia d’oro e tre di bronzo, ma anche ottimi risultati individuali, al di là dei podi, con positivi riscontri cronometrici.

Ludovica Bonini scatenata

Primo gradino del podio, e titolo regionale, per Ludovica Bonini che nei 50 rana Junior ha firmato una gara perfetta, ulteriormente impreziosita dal crono di 33”,14 che la colloca nella top ten stagionale italiana di categoria. Ludovica ha messo a frutto le sue doti da autentica velocità anche nella mezza distanza, conquistando la medaglia di bronzo nei 100 rana firmando il suo record personale con il tempo di 1’13”,41. Non paga dei risultati raggiunti, Ludovica Bonini ha successivamente migliorato di ben quattro secondi il suo record personale nei 200 rana, fermando il cronometro su 2’52”,63.

Doppietta di bronzo, invece, per Nicola Vassena (Cadetti) che dopo essersi classificato terzo nella finale dei 400 misti (4’45”,59 il suo tempo), ha concesso il bis anche nei 200 misti (2’12”,58). Per Vassena anche l’ottavo posto nei 200 rana (2’33”,88) e il dodicesimo nei 100 rana (1’10”,61). Sia Vassena che Ludovica Bonini concluderanno la stagione estiva con i Campionati italiani di categoria, in programma a Roma dal 28 al 31 luglio.

Ottimi riscontri cronometrici per Alice Montavoci (Junior), capace di migliorare i suoi personali sia nei 100 farfalla (ottavo posto in 1’05”,74), sia nei 50 farfalla (tredicesima in 29”,92). Per la Montavoci anche l’ottavo posto finale nei 200 farfalla (2’25”,89).

Finale anche per Federico Gobbo (Junior), quattordicesimo nei 50 rana ma con il personale in batteria di 30”,60 e per Tommaso Martini, quindicesimo nei 100 rana con il personale in batteria di 1’07”,87 e sedicesimo nei 200 rana (2’30”,71). Finale anche per Tommaso Agosti (Cadetti), tredicesimo nei 100 dorso con il personale di 1’02”,58. Da segnalare anche l’ottima prova della staffetta 4×100 mista Junior composta da Letizia Brambilla (dorso), Ludovica Bonini (rana), Alice Montavoci (farfalla) e Sara Romano (stile libero), che ha chiuso al sesto posto finale con una fantastica prova di squadra.