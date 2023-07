Ondata di caldo africano dal weekend anche a Piacenza. Corazzon di 3B Meteo: “10 giorni di alta pressione” – AUDIO

Meteo, ondata di caldo africano dal weekend anche a Piacenza. Corazzon di 3B Meteo: “10 giorni caratterizzati dall’alta pressione”.

Da sabato 8 luglio anche nel piacentino si comincerà a sentire l’effetto dell’arrivo dell’anticiclone africano che lavorerà a pieno regime a partire da lunedì 10 luglio portando una intensificazione di caldo ed afa. Si tratta della seconda ondata di caldo di questa stagione estiva che, come spiegano gli esperti di 3B Meteo, fino ad ora ha mostrato anche una certa dinamicità atmosferica. Il caldo più intenso è atteso a metà settimana quando nel piacentino le temperature massime potrebbero toccare i 36°C.

“Saranno giorni caratterizzati dall’alta pressione – commenta Paolo Corazzon di 3B Meteo – con giornate bollenti. Non toccheremo record di temperature massime, ma il caldo si farà sentire. A Piacenza nel fine settimana sono previsti 34/35 gradi all’ombra e un alto tasso di umidità. Il caldo lo sentiremo anche la sera e la notte”.

Ci dobbiamo aspettare ancora questi temporali improvvisi che hanno portato la Protezione Civile ad emettere l’Allerta Meteo Gialla. “Non ci attendiamo grandi sorprese in pianura, un po’ più di variabilità potrà esserci in Appennino o più a Nord verso le Alpi”.

Da dove arriva questa massa d’aria calda?

“Dal Nord Africa come accade ormai spesso dalle ultime belle stagioni”.

Quanto durerà?

“Per una decina di giorni questo caldo non ci abbandonerà. Dovremo arrivare intorno al 20 luglio per un possibile cambiamento. Ripeto però che non sono previsti valori record”.

