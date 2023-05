Open Day della digitalizzazione a Piacenza, l’obiettivo è avvicinare i giovani al mondo dell’industria – AUDIO

Open Day della digitalizzazione a Piacenza per avvicinare i giovani al mondo dell’industria. E’ stata una giornata di formazione organizzata da Siemens Digital Industries in collaborazione con Confindustria Piacenza al Digital Experience Center (DEX) di Piacenza, aperta a tutte le scuole del territorio nazionale.

Cos’è l’automazione? A cosa servono le macchine a controllo numerico? Cosa si intende per “digitalizzazione” e come sta influenzando il nostro modo di lavorare? Questi alcuni temi dell’Open Day che ha visto gli studenti visitare un reale ambiente di produzione con momenti di lavorazione su macchine funzionanti, esplorando da vicino come il mondo reale si fonde con quello digitale.

L’iniziativa è stata un vero successo – commenta Raffaella Menconi responsabile Siemens S.C.E. italia. Abbiamo visto studenti e insegnanti entusiasti. Quello che colpisce è la curiosità di questi ragazzi che ci hanno fatto tante domande dopo aver visto i macchinari legati al mondo utensile e al mondo della produzione. In particolare hanno potuto assaporare sia quello che è il mondo tradizionale dell’impresa, ma anche il presente e il futuro della digitalizzazione. Sono stati coinvolti circa 150 giovani alla presenza anche dei Mestri del Lavoro del piacentino.

Open Day della digitalizzazione a Piacenza, qual è l’obiettivo

Avvicinare sempre più il mondo della scuola a quello di un’impresa importante come quella di Siemens che ha circa 170 anni di storia legati al mondo dell’automazione e ormai della digitalizzazione e innovazione. Vogliamo mostrare ai ragazzi il mondo che affronteranno non nel futuro, ma nel presente, perché le aziende ormai stanno aderendo a queste tecnologie. Le tecnologie sono belle, ma vanno anche utilizzate e per usarle bisogna essere formati adeguatamente.