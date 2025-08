Conad Centro Nord lancia una campagna solidale a Piacenza a favore di Misericordia. Raccolta punti per acquistare un nuovo automezzo

Conad Centro Nord rinnova il proprio impegno a sostegno delle comunità locali con una nuova iniziativa solidale a favore di Misericordia Piacenza ODV, un’organizzazione di volontariato attiva sul territorio piacentino dal 2006. Opera nel settore dell’emergenza-urgenza sanitaria, nel trasporto di persone con disabilità e nell’assistenza sociale, offrendo un prezioso supporto a cittadini e strutture sanitarie grazie all’impegno quotidiano di volontari formati e qualificati. Il recente incendio e la conseguente perdita dei propri mezzi operativi ha fortemente compromesso la possibilità di garantire questi servizi essenziali.

“Ringraziamo Conad per la bella iniziativa a nostro favore. È un gesto di grande solidarietà che ci riempie di gioia ed oggi assume un particolare significato alla luce delle difficoltà che la nostra associazione sta affrontando.” Afferma Marisa Marengoni, di Misericordia Piacenza Odv e continua: “Noi volontari ci metteremo tutto l’impegno necessario per ripartire con energia e determinazione convinti che da ogni ostacolo superato si possa uscire rigenerati e più forti. Un grazie a Conad e ai clienti che contribuiranno da parte di tutta la Confraternita di Misericordia di Piacenza per la vostra vicinanza di cui abbiamo tanto bisogno in questo particolare momento.”

Dal 1° agosto 2025 al 31 gennaio 2026, nei punti vendita Conad di Piacenza e provincia sarà attiva una campagna di raccolta punti per contribuire all’acquisto di un nuovo automezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità.

I clienti potranno donare 100 punti o multipli direttamente in cassa, oppure scegliere di destinare l’importo desiderato presso il box informazioni.

“Un piccolo gesto può fare la differenza” commentano i soci imprenditori Conad della provincia di Piacenza. “Siamo vicini a Misericordia Piacenza ODV, che svolge ogni giorno un servizio fondamentale per il nostro territorio. Con il contributo di tutti, possiamo aiutare a ripristinare ciò che è stato distrutto e garantire nuovamente il trasporto alle persone più fragili.”Conad Centro Nord invita tutti i clienti a partecipare alla raccolta, unendo le forze per fare qualcosa di importante.

