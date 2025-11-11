Osvaldo Poli ospite il 16 novembre a Laboratorio Aperto Piacenza

In occasione del 30° anniversario della Cooperativa Sociale L’Arco, Piacenza ospiterà un evento unico con Osvaldo Poli, psicologo, psicoterapeuta e autore di 13 libri, tra cui “Aiuto, ho un figlio impossibile. Come sono i caratteri difficili e come si gestiscono”, “Mio figlio mi dice tutto. Dalla confidenza alla responsabilità”, “Adolescenti all’improvviso. 60 dritte per genitori spiazzati”, “La mia vita senza di me. Identità e personalità”, “Mamme che amano troppo. Per non crescere piccoli tiranni e figli bamboccioni”.
L’appuntamento è per domenica 16 novembre ore 16:00 presso Laboratorio Aperto Piacenza – Ex Chiesa del Carmine, Piazza Casali 10, Piacenza
Con il suo stile tagliente, ironico e profondamente umano, Osvaldo Poli guiderà il pubblico in una riflessione sul ruolo genitoriale, tra aspettative irrealistiche e il bisogno di autenticità: per lo psicologo e psicoterapeuta, essere buoni genitori non significa essere perfetti, significa smettere di sentirsi in colpa. La sua è una capacità unica di riempire le platee, dalle scuole, ai comuni, alle parrocchie, alle business school, e i suoi video sono virali: uno degli ultimi reel ha superato i 10 milioni di visualizzazioni.
Cristian Sileo, presidente della cooperativa sociale piacentina, invita la cittadinanza a partecipare “per festeggiare insieme i 30 anni di impegno sociale della Cooperativa L’Arco, per ascoltare dal vivo uno dei pensatori più provocatori e seguiti d’Italia, per uscire con meno sensi di colpa e più consapevolezza. Aspettiamo non solo i genitori, ma tutti coloro che vogliono saperne di più su adolescenti, giovani e relazioni di coppia”.
L’ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria, compilando il modulo al seguente link: https://forms.gle/194pkd7EaJMqZox28.
L’iniziativa è a cura di Cooperativa sociale L’Arco, in collaborazione con il Comune di Piacenza, con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano ed EmilBanca Credito Cooperativo.