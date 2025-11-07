A Piacenza arriva Amma, la donna che abbraccia il mondo: appuntamento dall’11 al 13 novembre

Trentamila persone attese per la tre giorni di spiritualità, pace e condivisione a Piacenza Expo. Dall’11 al 13 novembre torna in Italia Amma, la leader indiana che ha trasformato un semplice gesto – l’abbraccio – in un linguaggio universale di compassione.

Piacenza si prepara ad accogliere una delle figure spirituali più amate del nostro tempo. Amma, al secolo Sri Mata Amritanandamayi Devi, fa tappa in Italia nel suo tour europeo che attraversa dieci Paesi, portando con sé un messaggio di pace, solidarietà e speranza.

Dal 11 al 13 novembre, l’area dell’Expo di Piacenza diventerà un punto d’incontro per migliaia di persone, credenti e non, unite dal desiderio di partecipare a meditazioni collettive, preghiere universali e, soprattutto, al momento più atteso: il darshan, il celebre abbraccio di Amma.

L’abbraccio che cura l’anima

C’è chi lo descrive come un istante di silenzio totale, chi come una scossa di energia pura. Da oltre quarant’anni, Amma accoglie milioni di persone tra le sue braccia – oltre 40 milioni in tutto il mondo – offrendo conforto, ascolto e presenza. Un gesto semplice, ma capace di attraversare culture e religioni.

Quel contatto diretto è il cuore di una missione più ampia: attraverso la rete umanitaria Embracing the World, Amma coordina oltre 100mila volontari in 48 Paesi, impegnati in progetti di istruzione, assistenza sanitaria, parità di genere, tutela ambientale e aiuto nelle emergenze.

Una voce globale per la compassione

Nata nel 1953 nello stato indiano del Kerala, Amma ha saputo trasformare la spiritualità in azione concreta. Le sue iniziative hanno ottenuto riconoscimenti internazionali: dalle Nazioni Unite, che nel 2005 le hanno attribuito lo status consultivo speciale, al Premio Gandhi-King per la Non Violenza.

Nel 2023, Amma ha inoltre presieduto il Civil 20, il gruppo di impegno civile del G20, contribuendo al dialogo globale su inclusione sociale e sostenibilità.

Piacenza, crocevia di pace

L’appuntamento italiano non sarà solo un evento religioso, ma un’esperienza di comunità e riflessione aperta a tutti. “Ogni abbraccio è un ponte tra due cuori”, ripete spesso Amma. E per tre giorni, Piacenza diventerà quel ponte: un luogo dove fede, umanità e speranza si incontrano – senza confini.

