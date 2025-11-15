Ufficio immigrazione, oltre 8 mila permessi di soggiorno consegnati dalla questura in cinque mesi

Per agevolare l’utenza nel ritiro dei permessi di soggiorno in formato elettronico, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza, in deroga alle giornate di ritiro ordinarie, ha consegnato da giugno a novembre carte e permessi di soggiorno con aperture straordinarie tutti i giorni dal lunedì a venerdì.
Grazie allo sforzo di tutti gli operatori dell’Ufficio Immigrazione sono stati consegnati, nel periodo suindicato, quasi 8000 permessi di soggiorno.
Dal 17 novembre 2025, data di ripristino degli orari ordinari, si procederà alla consegna dei permessi di soggiorno nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, e nella giornata di lunedì mattina dalle ore 8:30 alle ore 12:30.