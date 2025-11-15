Ufficio immigrazione, oltre 8 mila permessi di soggiorno consegnati dalla questura in cinque mesi

15 Novembre 2025 Redazione FG Attualità
Piacenza 24 WhatsApp

Per agevolare l’utenza nel ritiro dei permessi di soggiorno in formato elettronico, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza, in deroga alle giornate di ritiro ordinarie, ha consegnato da giugno a novembre carte e permessi di soggiorno con aperture straordinarie tutti i giorni dal lunedì a venerdì.

Grazie allo sforzo di tutti gli operatori dell’Ufficio Immigrazione sono stati consegnati, nel periodo suindicato, quasi 8000 permessi di soggiorno.

Dal 17 novembre 2025, data di ripristino degli orari ordinari, si procederà alla consegna dei permessi di soggiorno nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, e nella giornata di lunedì mattina dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

Cover
Seleziona il canale...
 
Radio Sound Logo
Radio Sound