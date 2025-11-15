Cers a Piacenza: comunità solare, giustizia climatica e lotta alla povertà energetica

Giovedì 20 novembre alle ore 21 presso l’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano la CERs Comunità solare si presenta alla città approfondendo il tema della lotta alla povertà energetica.

Lo spirito con il quale nasce l’idea delle Comunità Energetiche Rinnovabili solidali (CERs) non è soltanto quello di facilitare l’ingresso attivo dei cittadini nel processo di transizione energetica in corso (condivisione dell’energia tra chi produce e chi consuma) ma anche quello di dare supporto ai cittadini\consumatori vulnerabili contribuendo al superamento delle situazioni di povertà energetica, tema strettamente collegato alla questione della Giustizia climatica.

Partendo da queste premesse, la serata dal titolo “CERS – Comunità Solare, Giustizia Climatica e lotta alla Povertà Energetica”, organizzata da Legambiente Piacenza in collaborazione con la Fondazione di Piacenza e Vigevano e l’intervento di Caritas diocesana, sarà l’occasione per presentare alla cittadinanza una delle quattro Comunità Energetiche piacentine vincitrici del Bando CerS della Fondazione: la Comunità Solare, già attiva a Piacenza e sostenuta dai circoli di Legambiente di Piacenza e Lodi. Durante l’incontro si approfondirà anche il quadro della povertà energetica nel territorio piacentino e le risposte individuate dal progetto Energia in Comune.

Interverranno alla serata Andrea Poggio, presidente della CERs Comunità solare e Giuseppe Ticchi Socio fondatore, Maria Grazia Porcari, operatrice della Caritas diocesana e Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Andrea Poggio e Giuseppe Ticchi illustreranno cosa è la Comunità solare già operativa a Piacenza e Provincia e perché essa rappresenta uno strumento fondamentale per la transizione energetica, la giustizia climatica e la solidarietà. Spiegheranno come cittadini, imprese, associazioni, enti del Terzo settore e Comuni possono aderire per produrre e consumare energia in maniera più sostenibile e solidale. Saranno trattati anche aspetti tecnici e pratici, come i fondi PNRR disponibili, le detrazioni fiscali, il Gruppo di Acquisto solare e le modalità di adesione (è già possibile associarsi come consumatori sul sito www.coopsolare.it ). Un approfondimento sarà inoltre dedicato al tema della solidarietà e al fondo solidale, pensato per destinare parte dei proventi del GSE a favore di progetti sociali e solidali sul territorio, in particolare quelli rivolti alle nuove povertà energetiche.

Sul tema della Povertà Energetica interverrà l’operatrice della Caritas diocesana Maria Grazia Porcari, che offrirà un quadro della situazione sul territorio piacentino, ambito nel quale Caritas opera da molti anni con grande sensibilità e attenzione.

A concludere la serata sarà il presidente della Fondazione Roberto Reggi, per presentare il progetto “Energia in Comune”, importante iniziativa avviata nel 2023 e ideata per affrontare un bisogno preciso, quello legato alla povertà energetica, lavorando su molteplici fronti: la povertà in senso stretto, attraverso il pagamento delle bollette, ma anche promuovendo il risparmio, l’efficientamento e l’autonomia energetica delle famiglie.

Ad oggi il progetto Energia in comune ha sostenuto oltre 1000 famiglie ed è promosso dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, Banco dell’energia, Diocesi di Piacenza-Bobbio, Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio, Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, diciassette comuni della provincia, Camera di Commercio, Federconsumatori Piacenza, Crédit Agricole Italia e Banca di Piacenza, e realizzato in collaborazione con l’Università cattolica del Sacro Cuore, per ciò che concerne la valutazione dell’impatto dell’iniziativa e con Iren Spa, per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica destinati agli alloggi sociali.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy