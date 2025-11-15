Maxi controlli nei locali della movida, oltre 300 persone controllate

Continuano, senza sosta, i controlli ordinari durante la settimana anche con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia effettuati nelle giornate di mercoledì 12 novembre e sabato 15 novembre e i controlli straordinari, disposti in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica effettuarti nella serata di venerdì 14 Novembre, con l’ausilio del Comando Provinciale dei Carabinieri e di personale della Polizia Locale, per garantire un presidio capillare delle zone più sensibili della città ed in particolare nelle zone della movida .
Sono state identificati complessivamente circa 300 avventori di cui 43 positivi in banca dati SDI per precedenti di Polizia.
Non sono state riscontrate irregolarità negli esercizi controllati dal personale operante e non si sono manifestate criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.