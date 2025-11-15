Maxi controlli nei locali della movida, oltre 300 persone controllate

15 Novembre 2025
Continuano, senza sosta, i controlli  ordinari durante la settimana anche con gli equipaggi  del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia  effettuati nelle giornate di mercoledì 12 novembre e sabato 15 novembre e i controlli straordinari, disposti in sede di Comitato per  l’ordine e la sicurezza pubblica  effettuarti nella serata di venerdì 14 Novembre, con l’ausilio del Comando Provinciale dei Carabinieri e di personale della Polizia Locale,  per garantire un presidio capillare delle  zone più sensibili della città ed in particolare nelle zone della movida .

Sono state identificati complessivamente circa  300 avventori di cui 43 positivi in banca dati SDI per precedenti di Polizia.

Non sono state riscontrate irregolarità negli esercizi controllati dal personale operante e non si sono manifestate criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

