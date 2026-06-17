Pertite, il sindaco incontra l’associazione: “Un documento per impegnare l’esercito a non costruire nuovi edifici nel parco”

Nella giornata di martedì 9 Giugno 2026, una delegazione dell’Associazione Parco Pertite Piacenza ha incontrato a Palazzo Mercanti la Sindaca Katia Tarasconi e gli assessori Matteo Bongiorni e Adriana Fantini. L’ incontro è stato richiesto dalla stessa associazione alla luce delle notizie uscite nelle ultime settimane a mezzo stampa che riferivano della possibilità da parte dei militari di realizzare all’interno dell’area Pertite un parco agrivoltaico nell’ambito di un progetto più ampio di valorizzazione delle aree militari.

La nota dell’Associazione Parco Pertite Piacenza

Ovviamente questa possibilità ha messo in allarme Associazione e cittadini perché, se ciò si realizzasse, significherebbe la fine del parco. Inoltre, la stessa notizia ha infiammato anche il dibattito politico tra vari esponenti della politica locale e questo ha generato ulteriore confusione. Da qui l’urgenza da parte dell’Associazione Parco Pertite Piacenza di incontrare la Prima Cittadina per cercare di capire la posizione dell’amministrazione comunale e le intenzioni reali delle autorità militari.

I punti fondamentali

L’incontro, durato circa un paio d’ore, è partito dall’analisi degli ultimi accadimenti e si è poi allargato a tutti i temi irrisolti che da anni il Comitato (oggi Associazione ) chiede vengano affrontati e risolti in un tavolo tecnico tra Comune, Difesa e Demanio. Tre sono i punti fondamentali emersi dall’incontro:

L’amministrazione si è detta preoccupata e fondamentalmente contraria all’ipotesi di istallazione di pannelli fotovoltaici sull’area della Pertite. Per questo motivo ha fatto redigere dagli uffici tecnici comunali un’osservazione destinata al ministero della difesa tesa a spiegare tecnicamente l’inopportunità di un tale sito. L’associazione ha chiesto alla Sindaca di condividere il testo dell’osservazione per confutarne i contenuti a difesa dell’ultimo polmone verde di Piacenza.

L’ Associazione Parco Pertite Piacenza ha sempre sostenuto la necessità di un tavolo tecnico permanente tra Comune Difesa e Demanio finalizzato al superamento di tutte le problematiche che impedivano la realizzazione del parco. Tarasconi ha riferito di varie interlocuzioni tra il Comune e le autorità militari,ma queste non si sono mai tradotte in atti che potessero far progredire il processo di acquisizione della Pertite da parte del Comune. Si impegnerà tuttavia a chiedere un nuovo incontro a cui possa partecipare una delegazione dell’Associazione.

Tarasconi propone di preparare un documento da fare sottoscrivere ai militari affinché si impegnino a non costruire nuovi edifici all’ interno della Pertite. Almeno per riuscire a conservare intatto il verde esistente e per sondare le loro intenzioni sull’area. Anche a tal fine è più che mai necessario un tavolo che veda partecipare tutte le parti interessate. Soprattutto i cittadini che di qualunque decisione saranno destinati a subire le conseguenze.

Il PUG

L’ incontro è stato per l’associazione Parco Pertite Piacenza l’occasione per sostenere una volta di più le ragioni dell’ osservazione al PUG che verrà discusso nelle prossime settimane in consiglio comunale. L’intento dell’ osservazione e quello di correggere il testo e le tavole del nuovo piano urbanistico in maniera tale che anche un’ interpretazione superficiale del documento non ponga a rischio edificatorio l’area. La Pertite deve essere destinata interamente a parco!

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