PiaceMattoncini, a Piacenza Expo brillano i colori delle costruzioni LEGO il 7 e 8 maggio

Torna, dopo due anni di sosta forzata dovuta alle restrizioni imposte dalla pandemia, l’attesissimo appuntamento con “PiaceMattoncini”, mostra creativa di costruzioni LEGO®che “invaderà” pacificamente i padiglioni di Piacenza Expo nel fine settimana, in uno spazio tre volte più grande di quello a disposizione nel 2019, quando il contapersone registrò ben 12 mila visitatori.

Apertura al pubblico sabato 7 maggio dalle 14 alle 19 e domenica 8 con orario continuato, dalle 10 alle 19: i biglietti si potranno acquistare solo all’ingresso in fiera, al costo di 3 euro per gli adulti, ridotto a 1 euro per i ragazzi dai 7 ai 14 anni, gratuito per i bambini nella fascia 0-6. Anche il sindaco Patrizia Barbieri non perderà l’occasione di una visita, nella tarda mattinata di domenica.

La manifestazione, organizzata dall’associazione PiacenzaBricks, è realizzata con il sostegno del bando “Piacenza riparte con la cultura”. Come sottolinea l’assessore Jonathan Papamarenghi, “questo evento, il cui richiamo – anche per chi proviene da fuori città – è ancor più forte dopo due anni di obbligata sospensione a causa dell’emergenza sanitaria, rappresenta un momento di festa e di incontro non solo per i collezionisti dei noti mattoncini, ma per gli appassionati di ogni età. Celebriamo un’icona che è molto più di un gioco, capace di unire generazioni diverse valorizzando la fantasia, la creatività, la manualità, il che è ancor più importante in un’epoca in cui la tecnologia rischia di prendere il sopravvento anche sugli aspetti ludici e ricreativi della nostra quotidianità. Ci sarà anche un omaggio speciale al Ritratto di Signora, grazie al mattoncino raffigurante il dipinto che Piacenza Bricks ha voluto realizzare per l’occasione, così come non mancheranno novità tra cui la serie cinema, con le più note locandine dei film”.

Una cinquantina gli espositori presenti con le loro creazioni, numerose e ricchissime le aree tematiche: da Star Wars (con astronavi da oltre 7000 pezzi, lunghe quasi un metro) a Harry Potter, dalle ambientazioni legate ai film Disney e Marvel a città e stazioni ferroviarie con treni in movimento, luna park e villaggi dei pescatori, oltre all’immancabile area dedicata ai Lego Technic, all’interno di un “cantiere” costruito per l’occasione e il tradizionale angolo per i più piccoli, tra mattoncini classici LEGO® e Duplo a disposizione.

Un’attrazione che promette scintille per l’edizione 2022 è il percorso di 16 metri Great Ball Contraption, con oltre 200 palline che scorreranno lungo un ponte sospeso sino a una torre alta due metri, lungo un tragitto tortuoso e ricco di insidie che è una vera e propria opera ingegneristica realizzata dagli esperti di robotica applicata ai LEGO® .

Come sempre, ci sarà l’area dedicata allo shopping con i set per collezionisti, le ultime novità e i banchetti dedicati ai mattoncini sfusi.