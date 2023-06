Piacenza, 30 anni dalla promozione in A: un tifoso arriva da Roma a caccia di foto e autografi degli ex calciatori – AUDIO

Non poteva proprio farsi sfuggire questa occasione Massimo De Vito, un appassionato di calcio molto particolare che è arrivato a Piacenza da Roma per partecipare alla celebrazione dei 30 anni dalla prima promozione in serie A dei biancorossi. De Vito infatti ha un hobby piuttosto inusuale che riguarda le figurine Panini: non si limita a collezionarle, come fanno tanti appassionati, ma ha l’obbiettivo di farle autografare dai diretti interessati.

“La passione – ci ha confidato De Vito – è nata tanti anni fa, quando mio padre nel 1995 incontrò a Vercelli Silvio Piola, il più grande cannoniere della storia del calcio. Mio papà era comandante dei carabinieri e scrisse al goleador una lettera di auguri di Natale. Piola rispose, firmando ovviamente la lettera. Ho custodito gelosamente quella firma e da lì mi si è accesa la miccia: ho iniziato a collezionarne tante. Con il passare degli anni ho iniziato anche a collezionare le foto con gli ex calciatori, sono qui alla festa del Piacenza del 1993 proprio con questo scopo”

Una collezione iniziata nel lontano 1988 con l’autografo di Marco Landucci e che martedì sera si è ampliata anche con quella dei ragazzi di Gigi Cagni: “Tra loro quello che bramavo maggiormente è Papais”.