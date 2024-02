Piacenza – Club Milano, i biancorossi tornano in campo con un solo obiettivo: i 3 punti

Il Piacenza di mister Rossini ha avuto due settimane di tempo per ricaricare le batterie, allenarsi e recuperare gli infortunati. Dopo le sconfitte con Tritium e Desenzano i biancorossi cercheranno di recuperare posizioni in classifica, sfruttando al meglio le 3 gare ravvicinate nell’arco di 8 giorni: domenica 25 febbraio ospiteranno il Club Milano, fatale a Maccarone nel girone di andata, poi recupereranno la sfida con l’Arconatese mercoledì 28 febbraio, in fine domenica 3 marzo saranno ospiti della Pro Palazzolo.

Gerbaudo ancora out, assente anche D’Agostino

Bachini è ormai completamente ristabilito, bisogna solo capire se il tecnico deciderà di schierarlo dal 1’. Qualche acciacco per Tourè e Andreoli che però dovrebbero essere della partita. L’unica grande preoccupazione è Gerbaudo: la sua infiammazione al ginocchio non accenna a placarsi, privando il mister di un giocatore che altrimenti sarebbe inamovibile nel suo scacchiere. Mancherà anche D’Agostino (squalificato). Rossini potrebbe anche optare per inserire entrambi i bomber Marquez e Recino

La probabile formazione

Piacenza 4-4-2: Moro, Iob, Silva, Somma, Artioli, Kernezo, Corradi, Andreoli, Bassanini, Marquez, Recino. All. Rossini

Club Milano, una vera “ammazzagrandi”

Guai fidarsi della classifica. Il Piacenza ne sa qualcosa. Lo scorso 22 ottobre i lombardi si imposero per 2-1 sui biancorossi, sorprendendoli con la loro velocità: nella fattispecie segnò una doppietta Rankovic. Da lì a pochi giorni il Piacenza sarebbe capitolato per la terza volta consecutiva con l’inevitabile esonero di Maccarone. Il prossimo avversario però non è la bestia nera solo dei piacentini: l’Arconatese è uscita sconfitta con un pesante 0-2, non è andata molto meglio al Caldiero Terme, battuto dai milanesi di misura. Insomma una vera “ammazza grandi” che non verrà certamente al “Garilli” per fare la vittima sacrificale.

Nelle ultime 10 partite i ragazzi di mister Giuseppe Scavo hanno perso solamente 2 volte. Davanti possono contare sul già citato Rankovic e su Dioh.

12 gare alla fine, inizia la bagarre per il titolo

Ci sono 5 squadre in 6 punti là in vetta al campionato e da qui alla fine si potrà davvero sbagliare poco per rispettare l’obiettivo di arrivare in cima alla classifica. Il Piacenza affronterà 2 delle restanti 4 squadre nei prossimi 3 turni. Già domenica potrebbe recuperare terreno, in considerazione del concomitante scontro tra Varesina ed Arconatese. Insomma la volata è già iniziata e a vincerla sarà ovviamente chi sbaglierà meno incontri.

28a giornata di campionato, serie D girone B, domenica 25 febbraio, ore 14.30

Varesina – Arconatese

Brusaporto – Pro Palazzolo

Caldiero Terme – Legnano

Castellanzese – Desenzano

Ciserano – Folgore Caratese

Clivense – Casatese

Piacenza – Club Milano DIRETTA SU RADIO SOUND

Ponte San Pietro – Crema

Real Calepina – Caravaggio

Villa Valle – Tritium

La classifica

Arconatese 53; Caldiero Terme 52; Varesina 51; Pro Palazzolo 50; Piacenza 47; Desenzano 43; Brusaporto 42; Villa Valle 41; Casatese 38; Caratese 36; Club Milano e Caravaggio 35; Ciserano 34; Clivense 32; Castellanzese 28; Real Calepina e Tritium 27; Legnano 26; Crema 20, Ponte San Pietro 17