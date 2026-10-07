Geofluid record a Piacenza Expo, quasi 390 espositori da ventitré Paesi. E intanto si presenta il nuovo evento: Mining

Taglio del nastro alla presenza di numerose autorità – tra cui il sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, il vescovo Adriano Cevolotto, il vicepresidente della Camera di Commercio dell’Emilia, Filippo Cella, il consigliere regionale Luca Quintavalla e il direttore del Polo nazionale rifornimenti dell’Esercito, gen. Daniele Durante – per la 25ª edizione di Geofluid, il più importante e qualificato evento fieristico internazionale dedicato alle attrezzature e alle tecnologie per la ricerca, l’estrazione e il trasporto dei fluidi sotterranei e ai comparti della perforazione, dei lavori nel sottosuolo, della geotecnica e della geotermia.

A fare gli onori di casa il presidente di Piacenza Expo, Davide Villa, con la vicepresidente Elisabetta Montesissa e il consigliere Fabio Maggi, per inaugurare l’edizione record di Geofluid forte di quasi 390 espositori provenienti da tutta Italia e da 23 diversi Paesi, visitatori preregistrati in arrivo da oltre 100 Paesi e oltre 24.000mq di area espositiva tra indoor e outdoor.

Geofluid, aumento di presenze nella giornata inaugurale

La giornata inaugurale ha fatto segnare un significativo aumento di presenze a conferma di un’edizione caratterizzata da un’esposizione di forte impatto visivo: mezzi e tecnologie hanno colorato e riempito gli spazi espositivi che sono aumentati rispetto alla scorsa edizione.

Molto partecipate le sessioni di aggiornamento professionale che costituiscono il valore aggiunto di Geofluid.

A Geofluid lo stand del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Importante anche la presenza dello stand del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che attraverso il format delle Case del Made in Italy, si rivolge a tutti gli operatori presenti sul territorio, e in particolare alle imprese per promuovere eccellenze consolidate, nuovi trend di sviluppo e per recepire istanze di policy.

Un ulteriore segnale dell’importanza di Geofluid ma anche delle buone relazioni intraprese da Piacenza Expo, la cui segreteria organizzativa ha prodotto in questa occasione uno sforzo notevole per offrire un format di livello internazionale che favorisca lo sviluppo di relazioni, conoscenze e progetti imprenditoriali.

Inaugurato il temporary-shop dei prodotti tipici piacentini

Nell’occasione è stato inaugurato anche il nuovo temporary-shop dedicato ai prodotti tipici del territorio, realizzato da Piacenza Expo, dal Consorzio Piacenza Alimentare e dal Consorzio salumi tipici piacentini.

Presentato Mining, il nuovo evento di Piacenza Expo

Nel contesto della prima giornata di Geofluid si è anche svolta la conferenza stampa di presentazione di Mining, nuovo evento fieristico di Piacenza Expo dedicato al comparto estrattivo-minerario, in calendario il 13 e il 14 ottobre 2027.

La prima edizione di questa importante mostra-convegno europea è stata presentata dal presidente di Piacenza Expo, Davide Villa, dal direttore Sergio Copelli e da alcuni componenti il Tavolo tecnico di Mining tra cui Emanuele Emani del Consiglio nazionale geologi, Domenico Savoca, presidente dell’Associazione nazionale ingegneri minerari, Stefano Chiarugi, consigliere dell’Associazione nazionale idrogeologica e pozzi d’acqua, e David Govoni, presidente della Federazione europea dei geologi.

Geofluid prosegue fino al 10 ottobre

Geofluid proseguirà a Piacenza Expo fino a sabato 10 ottobre.