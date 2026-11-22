“Ringrazio a mia volta la senatrice Elena Murelli per l’attenzione riservata alle posizioni della FLC CGIL di Piacenza, pur dovendo constatare con rammarico come si continui a eludere il merito dei problemi reali della scuola pubblica statale attraverso lezioni non richieste sul pluralismo e sulla titolarità della Carta costituzionale”, dichiara Giovanni Zavattoni, segretario generale della FLC CGIL di Piacenza, replicando alle dichiarazioni della parlamentare. “Che la Costituzione appartenga a tutte le cittadine e a tutti i cittadini e non costituisca il patrimonio esclusivo di una parte politica o di un’organizzazione sindacale è un principio elementare che non ha bisogno di essere ribadito; proprio per questa ragione, tuttavia, i suoi valori fondativi non possono mai essere ridotti a semplici ornamenti retorici né piegati a letture di comodo, poiché la storia repubblicana non è materia opinabile e rappresenta il fondamento stesso della nostra convivenza democratica”.

Costituzione e antifascismo, il richiamo al ruolo della CGIL e di Giuseppe Di Vittorio

“Quando richiamiamo il ruolo svolto dalla CGIL nella nascita della Repubblica, non rivendichiamo alcuna superiorità morale, bensì ricordiamo pagine documentate della nostra storia democratica e repubblicana che meriterebbero ben altro rispetto da parte di chi siede nelle istituzioni. Nel 1947, all’interno dell’Assemblea Costituente, il segretario generale della CGIL Giuseppe Di Vittorio fu tra i protagonisti più autorevoli dei lavori parlamentari e operò come relatore nella Terza Sottocommissione sui diritti sindacali e sul diritto di sciopero, oggi sanciti dagli articoli 39 e 40, offrendo altresì un contributo decisivo all’elaborazione dei principi fondamentali e dell’articolo 1, che fonda la Repubblica democratica sul lavoro”.

“Insieme a lui, le Madri e i Padri costituenti concepirono l’istruzione e la sanità pubbliche come pilastri universali di una eguaglianza sostanziale, e non certo come servizi da comprimere o da subordinare progressivamente alle logiche del mercato e della privatizzazione, come invece sta accadendo con le scelte di questo Governo. Prendiamo naturalmente atto delle rassicurazioni della senatrice Murelli circa la propria estraneità a qualsiasi tentazione revisionista rispetto alle radici antifasciste della Repubblica; sarebbe stato però auspicabile ritrovare la medesima fermezza istituzionale quando, proprio nelle aule parlamentari, esponenti della sua stessa maggioranza hanno definito ‘vigliacchi’ i partigiani, ossia coloro che attraverso la Resistenza hanno restituito la libertà al Paese consentendo oggi a tutti noi, compresa la senatrice Murelli, di esercitare liberamente il diritto di parola e di rappresentanza”.

Scuola Rodari di Podenzano, Zavattoni contesta la ricostruzione di Murelli

“Ciò che tuttavia colpisce maggiormente nelle parole della parlamentare è la distanza siderale tra la narrazione propagandistica affidata ai comunicati stampa e la vita concreta che si svolge quotidianamente nelle aule scolastiche del nostro territorio. Emblematico è il caso della scuola primaria Gianni Rodari di Podenzano, su cui la senatrice interviene mostrando di ignorare la genesi reale dei fatti: quell’attività didattica è nata in un contesto segnato dalla mancata nomina tempestiva dei docenti destinati alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, una carenza organizzativa che di fatto sottrae agli alunni che non si avvalgono di quell’insegnamento ore di lezione garantite dalla legge”.

“Parlare di indottrinamento o di propaganda di fronte a un percorso educativo volto all’accoglienza e al rispetto reciproco significa stravolgere la realtà, dimostrando di non cogliere una distinzione fondamentale che invece dovrebbe essere ben chiara a chi ricopre incarichi istituzionali: a scuola, nel senso più alto e costituzionale del termine, non si può non fare politica, poiché ogni atto educativo guidato dalla consapevolezza del proprio ruolo professionale e dall’esercizio responsabile della libertà di insegnamento sancita dall’articolo 33 della Costituzione è intrinsecamente un’azione politica, volta alla formazione di cittadine e cittadini liberi, critici e partecipi della vita democratica”.

“Tutt’altra cosa, nettamente distinta e incompatibile con la funzione docente, è la propaganda partitica, una sovrapposizione concettuale che evidentemente sfugge alla senatrice Murelli quando confonde l’educazione ai valori costituzionali della solidarietà, della pace e della dignità della persona con una presunta faziosità ideologica. La vera integrazione, del resto, non si costruisce contrapponendo artificiosamente i diritti ai doveri né trasformando l’apprendimento della lingua italiana in un pretesto divisivo, bensì assicurando alle scuole organici stabili, mediatori culturali e risorse strutturali affinché nessuna bambina e nessun bambino vengano lasciati indietro”.

Supplenze e organici scolastici, le critiche alla Legge di Bilancio 2026 e alla manovra 2027

“La senatrice Murelli esibisce con sicurezza tabelle ministeriali dal sapore marcatamente elettorale, ma omette di ricordare alle famiglie e alle lavoratrici e ai lavoratori della conoscenza che proprio questo Governo, con la Legge di Bilancio per il 2026, ha introdotto per i dirigenti scolastici il divieto di nominare supplenti esterni su posto comune per le assenze fino a dieci giorni nella scuola secondaria, scaricando interamente le sostituzioni sul personale già in servizio. Come se ciò non bastasse, nella bozza della Legge di Bilancio per il 2027 erano stati inseriti ulteriori tagli per quasi settemila posti tra personale docente e ATA, che si sarebbero sommati alle quasi ottomila soppressioni già deliberate l’anno precedente e rispetto ai quali lo stesso ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha dichiarato pubblicamente di non esserne stato informato, attribuendo l’intervento al Ministero dell’Economia”.

“Questa è la fotografia reale delle politiche scolastiche attuali, non gli annunci trionfalistici: misure che fanno cassa sulla pelle degli studenti e del personale, obbligando gli istituti a dividere le classi, a frammentare la continuità didattica e a distogliere continuamente gli insegnanti, spesso persino quelli di sostegno, dalle loro funzioni ordinarie per coprire le emergenze quotidiane, privando così le alunne e gli alunni con disabilità del proprio riferimento educativo”.

Contratti della scuola, inflazione e precariato: la replica sui dati del Ministero

“Altrettanto selettiva appare la memoria della senatrice quando affronta la questione contrattuale chiedendosi dove fosse la FLC CGIL durante gli esecutivi precedenti. Evidentemente sfugge alla parlamentare che il contratto nazionale della scuola è rimasto bloccato per ben nove anni, dal 2009 al 2018, proprio per effetto dei provvedimenti varati da governi e ministri espressione della sua stessa area politica, e che è stata necessaria la storica sentenza numero 178 del 2015 della Corte Costituzionale, promossa dalle battaglie legali e sindacali della FLC CGIL e del pubblico impiego, per dichiarare illegittimo quel blocco e riaprire la stagione dei rinnovi”.

“Presentare oggi come un trofeo la somma aritmetica degli incrementi lordi di tre diverse tornate contrattuali, includendo peraltro il triennio 2019-2021 già finanziato dai governi precedenti, significa tacere il dato economico essenziale: confrontati con un’inflazione cumulata che negli ultimi anni ha superato il 16%, quegli aumenti non hanno restituito nemmeno il potere d’acquisto perduto, lasciando le retribuzioni della scuola italiana tra le più basse d’Europa. A questo quadro si aggiunge la piaga di oltre duecentocinquantamila docenti precari, che superano le trecentomila unità considerando anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, tra cui numerosi vincitori e idonei del concorso ordinario del 2020 ancora intrappolati in contratti a termine e costretti a sborsare migliaia di euro di tasca propria per conseguire abilitazioni e titoli pur di restare in graduatoria”.

Stipendi del personale scolastico e diritto allo studio universitario

“Quando si osserva il Paese dalla prospettiva degli scranni parlamentari senza mettere piede nelle scuole, diventa evidentemente arduo cogliere la fatica quotidiana di chi lavora ogni giorno nella scuola statale con stipendi che, soprattutto tra i collaboratori scolastici e il personale ausiliario, superano di poco i mille euro netti al mese e devono bastare per sostenere una famiglia, pagare un affitto o un mutuo, far studiare i figli e affrontare il caro-vita, spingendo non di rado i lavoratori a cercare un secondo impiego. Questa medesima lontananza dalla realtà sociale emerge nel giudizio liquidatorio riservato alle nuove generazioni, che chiedono semplicemente di non essere costrette a emigrare all’estero per ottenere un lavoro dignitoso e rifiutano l’idea di un futuro ipotecato dalla corsa al riarmo”.

“Anche sul terreno universitario il ragionamento della senatrice appare profondamente disarticolato: la FLC CGIL ha sempre condannato con chiarezza ogni atto di vandalismo e di danneggiamento dei beni pubblici, ma risulta fin troppo comodo strumentalizzare gli eccessi di pochi per delegittimare il disagio reale di decine di migliaia di studentesse e studenti fuori sede, costretti a pagare fino a mille euro al mese per una stanza in studentati sempre più affidati alla gestione privata mentre il Fondo di Finanziamento Ordinario degli atenei e il diritto allo studio pubblico vengono sistematicamente compressi”.

Zavattoni: “Continueremo a difendere la scuola pubblica nelle aule e nelle piazze”

“Respingiamo infine con serenità qualsiasi lezione di coerenza rispetto al nostro atteggiamento verso i governi del passato: la FLC CGIL e l’intera CGIL non hanno mai guardato al colore politico delle maggioranze di turno, proclamando scioperi e mobilitazioni tanto contro gli esecutivi di centrosinistra quanto contro quelli di centrodestra ogniqualvolta siano stati messi in discussione i diritti del lavoro e la funzione costituzionale dell’istruzione pubblica”.

“Oggi il nodo critico del Paese non risiede certo nell’azione del sindacato, bensì in una visione politica frammentaria e inadeguata che sceglie di destinare risorse imponenti al riarmo mentre taglia gli organici della scuola statale, limita le supplenze brevi, mortifica i salari e sottofinanzia la ricerca e l’università, smarrendo così lo spirito autentico della Costituzione. Spiace constatare che la senatrice Murelli abbia preferito dedicare tempo ed energie a repliche polemiche anziché ascoltare le istanze concrete di chi nelle scuole e negli atenei studia e lavora ogni giorno; per quanto ci riguarda, proprio perché la scuola è un bene comune e universale, proprio perché appartiene davvero a tutte e a tutti, continueremo a difenderla con rigore e determinazione nelle aule, nei luoghi di lavoro e nelle piazze“.