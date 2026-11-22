Esattamente un anno fa veniva presentato in anteprima nazionale a Piacenza “Briciole al cielo“, il nuovo cortometraggio di Gian Francesco Tiramani, prodotto dal Cineclub Piacenza G. Cattivelli.

Da lì è iniziato un percorso che ha portato il film alla prima nazionale a Torino, poi a Genova, nel più antico cinema italiano, a Venezia San Teodoro, al Congresso nazionale S.I.T.O., al Policlinico Umberto I di Roma e, in seguito, in tutto il Paese.

Oltre 210mila spettatori in tutti i continenti, dal Cile a Hong Kong

In questo primo anno di vita il film ha raggiunto risultati inimmaginabili per un prodotto del genere: oltre 210.000 persone lo hanno visto, in tutti i continenti, dal Cile a Hong Kong. Un risultato reso possibile anche dalle decine di presentazioni guidate organizzate in tutta Italia dalle sezioni AIDO, dai Comuni e dalle ASL, per sensibilizzare sul tema della donazione degli organi. Il film è stato presentato ufficialmente anche al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati che hanno trasmesso in diretta gli eventi sui loro canali.

Per capire la portata del risultato, basta un confronto: di solito i cortometraggi, quando non sono presentati dalle emittenti televisive più importanti, vivono delle sole proiezioni ai festival di settore e raggiungono, nella migliore delle ipotesi, qualche migliaio di spettatori.

La storia del piccolo Giordano e la cultura del “SÌ” alla donazione

Certamente il tema del racconto — il ritorno alla vita del piccolo Giordano grazie a un nuovo cuore — ha fatto da traino. Decisivi sono stati, però, anche l’estrema attenzione alle modalità di promozione, con eventi strutturati e con l’intervento di testimoni diretti del dono, il grande spazio offerto dalla stampa locale e nazionale e l’impegno dei tanti volontari.

Questo, al di là della gratificazione per la produzione, rappresenta il modo migliore per diffondere la cultura del “SÌ“, dando un segno concreto alle oltre 8.000 persone che in questo momento, in Italia, stanno aspettando un organo per continuare a vivere, proprio come lo ha aspettato per sette mesi il piccolo Giordano.

Vedere, a ogni presentazione, diverse persone affermare di aver cambiato positivamente idea sulla donazione proprio grazie al film è il segno tangibile dell’efficacia della comunicazione, soprattutto quando si portano storie di vita vissuta.

L’attenzione dei media e i premi a Venezia e Piacenza

L’attenzione della stampa sottolinea non solo la sensibilità sull’argomento, ma anche la qualità di “Briciole al cielo“: le TV nazionali hanno raccontato il film e la storia che presenta con oltre 2.360.000 contatti realizzati, mentre per i soli quotidiani e periodici nazionali i contatti sono stati oltre 3.600.000.

La presenza alla Mostra del Cinema di Venezia ha visto anche la consegna di un premio speciale all’interno del forum FEDIC “Il futuro del corto d’autore“; un altro premio come miglior produzione video è arrivato alle Giornate del Cineclub a Piacenza.

La CEI invita 25mila parrocchie a promuovere la riflessione sulla donazione

Tra le tappe importanti, anche la scelta della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) che attraverso l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute ha invitato le 25.000 parrocchie italiane a organizzare momenti di riflessione proprio attraverso “Briciole al cielo“.

Anche la rivista “Famiglia Cristiana“, ancora oggi uno dei periodici più diffusi, ha presentato il film a Milano, trasmettendo in diretta streaming l’evento dal Refettorio Ambrosiano.

Il corto è stato scelto anche per le “Giornate nazionali del sì” a Modena e per la “Giornata italiana del dono” a Genova.

Valter Sirosi: “Un racconto di paura, speranza, attesa e gratitudine”

Le parole di Valter Sirosi, presidente del Cineclub Piacenza Giulio Cattivelli

Il cortometraggio “Briciole al cielo“, diretto da Gian Francesco Tiramani, ha diverse analogie con il mio gioco preferito dell’infanzia, il MECCANO: emozioni forti, con un progetto portato alla modifica in cerca della perfezione, senza una forma già pronta. Non arriva come blocco unico, ma in tanti pezzi da capire e assemblare con capacità, sensibilità e coerenza.

Il film offre una prospettiva intima e in soggettiva di paura, speranza, attesa e gratitudine, che vanno composte una alla volta, affrontando il tema della donazione in modo credibile, da persone che hanno vissuto in prima persona un pezzo importante della loro vita.

Il compleanno non è solo una candelina dalla fiamma esile, ma segna il tempo che continua, la possibilità di esserci ancora e di festeggiare traguardi non scontati, con forti emozioni. E se le emozioni sono come le parti del Meccano, con cui si costruisce giorno per giorno la propria quotidianità, il compleanno è il momento in cui ci si ferma a guardare la struttura che ha preso forma, con gli occhi umidi.

Flavia Petrin (AIDO): “Ogni Sì alla donazione può restituire il futuro”

Il pensiero di Flavia Petrin, Presidente nazionale AIDO

Un anno fa, a Piacenza, guardavamo per la prima volta il mondo attraverso gli occhi del piccolo Giordano.

Oggi “Briciole al cielo” compie un anno: in questi dodici mesi questa storia vera ha attraversato l’Italia, arrivando nelle scuole, nelle piazze, alla Mostra del Cinema di Venezia e fino alle aule del Senato e della Camera dei deputati.

A tutti coloro che hanno donato il loro lavoro per dare voce alle oltre ottomila persone in lista d’attesa va il mio grazie più sincero come Presidente nazionale AIDO.

Continuiamo tutti insieme a diffondere questo messaggio di speranza, ricordando che ogni Sì alla donazione è un gesto gratuito capace di restituire il futuro.

Il video del primo anno di “Briciole al cielo”

Il racconto del viaggio di BRICIOLE AL CIELO è visibile a questo link:

https://vimeo.com/gftiramani/briciole1compleanno