Piacenza – Lentigione LIVE su RADIO SOUND dalle 14:30

Dopo il pareggio sul campo del Progresso, pur privo degli infortunati Zaffalon, Taugourdeau e Mustacchio, il Piacenza di Arnaldo Franzini cerca il colpaccio nel big match della 12a di campionato di serie D contro la corazzata Lentigione

Le probabili formazioni

Piacenza (4-3-1-2): Piacenza 4-3-1-2: Ribero, Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Bertin, Poledri, Putzolu, Campagna, D’Agostino, Trombetta, Pino. All. Franzini

Lentigione (4-3-3) Gasperini; Masini, Mele, Capiluppi, Miglietta; Penta, Nappo, Battistello; Jassey, Cellai, Alessandrini. All Pedrelli

Il pre gara

Franzini verso Piacenza – Lentigione: “Servirà una partita senza sbavature contro una squadra molto forte. Per noi gara fondamentale”. Dall’infermeria arrivano però pessime notizie – AUDIO

