Piacenza – Lentigione LIVE su RADIO SOUND dalle 14:30

Dopo il pareggio sul campo del Progresso, pur privo degli infortunati Zaffalon, Taugourdeau e Mustacchio, il Piacenza di Arnaldo Franzini cerca il colpaccio nel big match della 12a di campionato di serie D contro la corazzata Lentigione
Le probabili formazioni
Piacenza (4-3-1-2): Piacenza 4-3-1-2: Ribero, Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Bertin, Poledri, Putzolu, Campagna, D’Agostino, Trombetta, Pino. All. Franzini
Lentigione (4-3-3) Gasperini; Masini, Mele, Capiluppi, Miglietta; Penta, Nappo, Battistello; Jassey, Cellai, Alessandrini. All Pedrelli