Ricci Oddi, nuova vita per tre sale della galleria: e la riqualificazione continua. Intanto il Klimt vola a Seul per una grande mostra – FOTO e AUDIO

Dal 19 dicembre 2025 al 22 marzo 2026, il My Art Museum ospiterà “The Miracle of Klimt and other Treasures from Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi”: una straordinaria occasione per portare la nostra città e la sua bellezza artistica su una delle ribalte internazionali più prestigiose.

Una nuova veste

Nuova veste per la Galleria Ricci Oddi. Presentate alla cittadinanza tre sale interamente restaurate, frutto di un più ampio progetto di riqualificazione. Un progetto più ampio: non a caso i lavori di valorizzazione si concentreranno ora su altre cinque sale. Un’operazione da oltre 500 mila euro, frutto di sponsorizzazioni e supporto da parte di aziende e cittadini.

Il Klimt a Seul

Ma la presentazione della “nuova” galleria è stata anche l’occasione per salutare, si fa per dire, il celebre dipinto “Ritratto di Signora” di Gustav Klimt. L’opera, infatti, raggiungerà la capitale della Corea del Sud, Seul, insieme a un’altra sessantina di opere d’arte. Insieme, andranno a formare l’importante mostra “The Miracle of Klimt and other Treasures from Galleria d’arte moderna Ricci Oddi” che sarà ospitata dal My Art Museum della capitale coreana.

Per questa operazione, la Ricci Oddi otterrà un ritorno di ben 220 mila euro.

La Galleria Ricci Oddi vola a Seul. E con lei tutta Piacenza.

“È una tappa significativa nel percorso verso la candidatura a Capitale Europea della Cultura: perché cultura significa dialogo, connessioni, apertura al mondo. E oggi Piacenza si racconta all’estero con una delle sue eccellenze più preziose”, commenta il sindaco, Katia Tarasconi.

“L’inaugurazione sarà anche un momento chiave per attivare collaborazioni tra istituzioni e imprese, creando relazioni capaci di generare valore culturale ed economico per il nostro territorio. Piacenza cresce, si apre, si fa conoscere. E porta nel mondo il suo patrimonio e la sua visione”.

LA MOSTRA A SEUL

Si intitola The Miracle of Klimt and other Treasures from Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi la mostra che avrà come protagonista la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, in programma dal 19 dicembre 2025 al 22 marzo 2026 presso il My Art Museum di Seul. Un’occasione preziosa per far conoscere in un’importante ribalta internazionale la ricchissima collezione custodita dalla Galleria e portare all’attenzione del pubblico di una delle più vivaci città orientali la Ricci Oddi e la città di Piacenza.

L’iniziativa si avvale della preziosa organizzazione di MondoMostre e segue la mostra dedicata dal My Art Museum alla collezione di opere ottocentesche del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli, ribadendo l’interesse per la pittura italiana tra XIX e XX secolo.

In mostra un nucleo di 70 opere, equamente ripartite tra tele custodite nei depositi e altre solitamente esposte, rese disponibili per l’occasione dai disallestimenti richiesti dai lavori di restyling in corso presso la Ricci Oddi.

Ritratto di Signora

Un ruolo di grande risalto all’interno della mostra spetterà al Ritratto di signora di Gustav Klimt. Dopo aver incantato il pubblico coreano con la sua bellezza e averlo incuriosito con le incredibili vicende che l’hanno visto protagonista, il dipinto sarà accolto al suo rientro in Galleria dalla nuova teca in via di realizzazione.

La curatela scientifica della mostra è affidata a Lucia Pini, direttrice della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, affiancata da Stefano Bosi. Il percorso espositivo porterà i visitatori a incontrare alcuni importanti artisti rappresentanti in collezione, da Francesco Paolo Michetti ad Antonio Mancini, da Giacomo Grosso a Vincenzo Irolli in un viaggio nell’arte italiana tra Otto e Novecento, da nord a sud.

Organizzata in sezioni tematiche, la mostra darà conto soprattutto degli ambiti particolarmente apprezzati da Giuseppe Ricci Oddi: il paesaggio e la pittura di figura. A nuclei intitolati L’appennino e la sua gente, Luci del sud, Venezia e i suoi cantori si affiancheranno opere dedicate alla rappresentazione femminile e ai generi del nudo e della ritrattistica.

Il My Art Museum, inaugurato nell’agosto del 2019 nel cuore del distretto di Gangnam a Seul, uno dei distretti più moderni della capitale sudcoreana, ospita regolarmente mostre di calibro internazionale. La Mostra è organizzata in collaborazione con MondoMostre, il principale produttore a livello internazionale di mostre ed eventi legati all’arte, che da oltre vent’anni contribuisce alla valorizzazione del patrimonio artistico italiano in Asia e nel mondo.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy