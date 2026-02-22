Piacenza – Pro Palazzolo LIVE su RADIO SOUND dalle 14:30

Franzini deve rinunciare allo squalificato Mustacchio, ma ha diverse opzioni per cercare di battere una Pro Palazzolo che si presenta al “Garilli” dopo ben 4 risultati utili consecutivi e ben 4 clean sheet nel solo girone di ritorno. Per aver ragione di un avversario molto attrezzato, specialmente a livello difensivo, il Piacenza dovrà ritrovare il proprio gioco.
Segui Piacenza – Pro Palazzolo su RADIO SOUND, la radio ufficiale dello sport piacentino
CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING AUDIO
La probabile formazione
Piacenza (4-3-1-2) con rombo: Ribero, Ciuffo, Silva, Martinelli, Bertin, De Vitis, Putzolu, Poledri, Campagna, D’Agostino e Ganz. All Franzini
Arbitro: Christian De Angelis (Nocera Inferiore)
Ass. 1: Giovanni Santoriello (Nocera Inferiore)
Ass. 2: Giada Di Carlantonio (Roma 2)