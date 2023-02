Piacenza, serve un cambio di passo contro la Pro Vercelli: Scazzola deve fare i conti anche con due assenze pesanti

La corsa alla salvezza è tutta in salita per il Piacenza di Scazzola. Il tecnico non è in discussione, lo ha ribadito ai microfoni di RADIO SOUND il direttore sportivo Luca Matteassi, ma è chiaro che serve un immediato cambio di rotta a livello di atteggiamento, intensità. La squadra è calata sensibilmente nel rendimento anche dal punto di vista atletico ed ora è la lontana parente di quella che solamente un mese fa riaccendeva la speranza dei suoi sostenitori, inanellando tre vittorie consecutive.

I due stop con Sangiuliano e Juve Next Gen rappresentano molto più di due semplici campanelli d’allarme, ma dettano purtroppo il destino dei biancorossi, che, finisse oggi il campionato sarebbero condannati ai playout, dovendo affrontare per altro le gare in trasferta con l’obbligo della vittoria (il pareggio premierebbe infatti le migliori classificate), situazione per altro che potrebbe precipitare, perché con più di otto punti di ritardo si verrebbe retrocessi automaticamente. Cesarini e compagni proveranno a cambiare l’inerzia del campionato a partire dalla gara di domenica pomeriggio con la Pro Vercelli.

Scazzola deve rinunciare a Persia e Cosenza

A complicare ulteriormente le cose in casa biancorossa c’è il grave infortunio occorso al centrocampista Angelo Persia che dovrà sottoporsi ad un intervento al crociato. Quasi impossibile rivederlo in campo per questa stagione. Una brutta gatta da pelare per mister Scazzola, che ha come primo obiettivo quello di ridare fiducia ad una squadra a cui sono rimasti solo due obiettivi: evitare l’ultimo posto, ed accedere ai play out. Non ci sarà nemmeno lo squalificato Cosenza, ma il nuovo acquisto Zanandrea è pronto a sostituirlo.

Di fronte i biancorossi avranno una squadra che ha ottenuto un ottimo pari con la FeralpiSalò. La Pro Vercelli di mister Massimo Paci si trova nel limbo tra playoff e playout e non può dormire sogni tranquilli, poiché gli Eusebiani sono solo a 4 punti di vantaggio sulla zona rossa. Il tecnico nelle ultime due uscite ha disposto la squadra con il 4-3-3, ma talvolta ha utilizzato un insolito 4-1-4-1. Scazzola nonostante il periodo negativo dovrebbe invece confermare il 3-5-2, con il ritorno di Chierico in mezzo al campo.

La probabile formazione

Nocchi, Accardi, Zanandrea, Nava, Parisi, Munari, Chierico, Suljic, Rizza, Cesarini, Morra. All Scazzola

L’ottavo turno di ritorno

Sabato 11 febbraio, ore 14:30

Piacenza – Pro Vercelli DIRETTA SU RADIO SOUND

Albinoleffe – Triestina

Pergolettese – Sangiuliano

Pordenone – Mantova

Pro Sesto – Juventus NextGen

Trento – Pro Patria

Sabato 11 febbraio, ore 17:30

FeralpiSalò – Arzignano

Vicenza – Renate

Lecco – Novara

Virtus Verona – Padova

La classifica

Pro Sesto 46; Pordenone 45; FeralpiSalò 44; Pro Patria e Lecco 42; Vicenza 41; Renate 39; Arzignano 38; Juve Next Gen e Novara 37; Albinoleffe, Padova e Pro Vercelli 34; Trento 33; Virtus Verona 31; Sangiuliano e Mantova 30; Pergolettese 29; Piacenza 23; Triestina 19