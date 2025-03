Piacenza Summer Cult regala altre sorprese, il 3 luglio Antonello Venditti. Tanti altri “big” in programma – AUDIO

Il Piacenza Summer Cult, il grande festival musicale che si terrà a Palazzo Farnese, continua a regalare sorprese. Annunciata la seconda tranche di artisti che animeranno le notti estive piacentine. In primis il leggendario Antonello Venditti che sarà di scena il 3 luglio. Manca ancora un nome che attende di essere svelato: sarà l’artista di chiusura del festival, ovvero il 16 luglio, e sarà annunciato nei prossimi giorni.

La prima tranche (già annunciata)

La rassegna si articolerà dal 19 giugno al 15 luglio. Cristiano De André sarà di scena il 25 giugno, Nino D’Angelo il 28 giugno, l’ensemble Musicalia il 2 luglio, Marco Masini il 5 luglio, Francesco Gabbani il 12 luglio, Alfa il 14 luglio (posti in piedi) e Davide Van De Sfroos il 15 luglio (posti in piedi).

La seconda tranche

A questi nomi si aggiungeranno altri grandi artisti. Si parte il 19 giugno con il poker comico Giacobazzi, Cevoli e Pizzocchi, Vasumi. Poi Enrico Nigiotti (20 giugno), Antonello Venditti (3 luglio), poi Loredana Bertè (4 luglio) e infine Gianluca Gotto (9 luglio).

“Nomi importanti per fortuna che si vanno ad aggiungere a quelli già dichiarati con la prima conferenza stampa. Il festival partirà ufficialmente il 19 giugno con il poker romagnolo, quindi vedrà un gradito ritorno come il primo anno di Giacobazzi, Cevoli e Pizzocchi con l’aggiunta di Andrea Vasumi, altro comico che vale sicuramente la pena ammirare dal vivo. Ci sarà poi una sorpresa per l’ultima data in chiusura del festival, ovvero il 16 luglio, che sicuramente sveleremo nei prossimi giorni”. Commenta Lorenzo Pronti, di Com.Unica srl.

Un grande lavoro a livello logistico da parte vostra.

“Sì, perché le prime 11 date vedono platea seduta, una platea che è stata un po’ ingrandita per sostenere anche l’esigenza di nome a cartellone, come anche è stato ingrandito il palco, sempre per supportare le produzioni maggiorate. Per le ultime tre date, che sono a platea in piedi, verrà tolta tutta la platea seduta, verranno installate transenne antipanico per la produzione di un parterre VIP e non solo”, conclude Pronti.