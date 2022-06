Piacenza Summer Sport 2022, il centro estivo della Bakery Basket: 130 iscritti nella prima settimana 

Numeri da record per il Piacenza Summer Sport 2022, il Centro Estivo Sportivo organizzato Bakery Piacenza. Quest’anno è riuscito nell’impresa di migliorare quanto già di eccezionale aveva fatto negli anni precedenti, animando l’estate di circa 100 bambini.

E i numeri, in questo caso, parlano chiaro. Sono oltre 130 i bambini dai 6 ai 13 anni che animeranno il PalaBakery e il centro Polisportivo per oltre cinque settimane.

Bambini seguiti giorno dopo giorno da 12 istruttori che, rendono il progetto grandioso, facendolo diventare sempre di più un punto di riferimento estivo per tante famiglie, Piacentine e non. Si perché il centro estivo, oltre ad essere radicato in città da oltre 10 anni, nelle ultime estati ha sconfinato fino ad arrivare in provincia.

Tanti gli sport in cui i ragazzi si cimenteranno (Basket, rugby, tennis, calcio, pallavolo, nuoto) e tante le iniziative collaterali che fanno del Piacenza Summer Sport un centro unico nel suo genere.

Zamboni e Spagnoli, il team organizzativo della Bakery Piacenza

“Siamo giunti all’inizio di un’altra esaltante stagione per questo ringraziamo tutte le famiglie che ci hanno scelto, tutti gli educatori ed i collaboratori, che ogni giorno saranno al fianco dei ragazzi per farli divertire e crescere seguendo i valori dello sport.”