Piano Marshall dell’acqua, Tagliaferri (FdI): “In Val d’Arda ritardi e poca trasparenza, Piacenza non può restare in fondo alla lista”

“Da anni si annunciano investimenti e cantieri, ma nella realtà la Val d’Arda attende ancora interventi fondamentali per la sicurezza idraulica, l’agricoltura e la gestione della risorsa idrica”. Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, che ha depositato un’interrogazione rivolta alla Giunta sugli interventi previsti dal cosiddetto “Piano Marshall dell’acqua”.

“In Emilia-Romagna – prosegue Tagliaferri – oltre 1.200 interventi risultano programmati sulla carta, ma solo il 45%risulta completato. E il territorio piacentino è tra quelli che presentano la quota più alta di opere ancora ferme o in ritardo, soprattutto in Val d’Arda: dalla condotta irrigua Castell’Arquato–Fiorenzuola–Alseno, ai laghi Caolzio, Molinazzo e Moronasco, fino al telecontrollo delle reti irrigue.”

Tagliaferri evidenzia anche la differenza rispetto alle altre province: “Bologna, Modena e Ravenna registrano percentuali di lavori conclusi ben più elevate, mentre nella nostra provincia molte opere restano in fase progettuale o autorizzativa. Questo squilibrio non è più accettabile.”

Il consigliere ricorda come il Governo nazionale abbia già finanziato, tramite PNRR, Piano Nazionale Invasi e fondi ministeriali, importanti misure per sicurezza idraulica e risparmio idrico: “Lo Stato c’è ed ha già messo risorse. Ora chiediamo alla Regione di assumersi la responsabilità politica che le compete: trasparenza, cronoprogrammi aggiornati e priorità territoriali, perché Piacenza non venga, ancora una volta, trattata come provincia di serie B.”

Tagliaferri conclude: “Parliamo di sicurezza delle comunità, tutela dell’agricoltura e difesa della disponibilità d’acqua. Non di opere accessorie. La Regione risponda con chiarezza: quando partono i cantieri? E soprattutto, quando finiscono?”

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy