Logistica piacentina, Albasi (Pd): “Serve una visione ampia e condivisa, non polemiche”

Albasi: “Sulla logistica piacentina serve una visione ampia e condivisa, non polemiche. La sostenibilità è una priorità comune”.

«Non bisogna focalizzarsi su una locuzione estrapolata da un discorso più ampio – afferma il consigliere regionale Lodovico Albasi – ma guardare al senso complessivo delle parole del presidente Michele De Pascale, che ha voluto richiamare l’importanza di una logistica più sostenibile, moderna e integrata con il trasporto su ferro. Occorre puntare a una visione ampia e condivisa, che ci consenta di guardare al futuro con maggiore serenità».

Albasi sottolinea che «la sostenibilità è un tema prioritario per il presidente De Pascale e per la Giunta a sostegno di Katia Tarasconi: su questo obiettivo c’è piena convergenza. È quindi importante costruire la massima condivisione tra istituzioni, forze politiche e territorio, evitando di alimentare divisioni che rischiano solo di fare il gioco di chi preferisce riproporre vecchie politiche ormai insostenibili».

«Piacenza – conclude – può essere un modello di equilibrio tra sviluppo economico, tutela ambientale e qualità della vita. Per riuscirci servono dialogo e responsabilità, non contrapposizioni. La Regione e il Comune possono e devono lavorare insieme in questa direzione».

