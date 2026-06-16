Piazza Cavalli, la denuncia di Bissi (Archistorica): “Selciato in condizioni inaccettabili”

16 Giugno 2026 Redazione FG Attualità
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Le condizioni del selciato storico di Piazza Cavalli finiscono al centro di una segnalazione pubblica dell’Associazione Culturale Archistorica.

A intervenire è il presidente Manrico Bissi, che parla di “inaccettabili condizioni di sporcizia e degrado” riferendosi allo stato attuale della pavimentazione della principale piazza cittadina.

A sostegno della denuncia, l’associazione ha realizzato una campionatura fotografica scattata nella mattinata di martedì 16 giugno 2026, con immagini che documenterebbero la situazione del selciato storico.

“Confidiamo che questa iniziativa possa suscitare la doverosa attivazione delle istituzioni”, afferma Bissi, auspicando interventi di pulizia e manutenzione in grado di restituire pieno decoro a uno degli spazi più rappresentativi del centro storico di Piacenza.

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