Piazza Grande Tour 2026, 20 spettacoli nelle piazze del piacentino dal 5 giugno al 18 settembre

31 Maggio 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Piazza Grande Tour 2026
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Piazza Grande Tour 2026, 20 spettacoli nelle piazze del piacentino dal 5 giugno al 18 settembre. L’ottava edizione propone cabaret d’autore, live music, concerti e serata da discoteca. La manifestazione è organizzata da Eteria e Hpi event di Giampiero Baldini, figura di spicco nel panorama dell’intrattenimento italiano con oltre 50 anni di carriera . L’Ingresso è sempre gratuito. Radio Sound è Media Partner dell’evento.

Si parte dal 5 al 7 giugno alla Festa alle Cantine Mossi 1558 ad Albareto di Ziano con Official Vasco Tribute Band, il comico Gianluca Fubelli e Matteo Bensi!

A Rivergaro invece sabato 6 giugno è in programma lo spettacolo Swing&Soda, il gusto frizzante della musica.

Scorrendo il resto del programma, il 19 giugno a Chero (Carpaneto) si terrà il concerto dei Queen Mania, tribute band dello storico gruppo inglese, mentre l’11 luglio il noto cabarettista Dado sarà a Fiorenzuola in Piazza dei Caduti.  Serate dedicate alla risata e al divertimento anche il 18 luglio ad Alseno con Gianluca Impastato, il 6 agosto in Alta Val Tidone con Max Cavallari e il 7 agosto a Travo con Sergio Sgrilli

Piazza Grande Tour 2026, il programma completo

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