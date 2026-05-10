Pistoiese – Piacenza 1-3, D’Ago fa doppietta e i biancorossi vanno in finale dei playoff

Il Piacenza soffre, ma gioca la sua miglior partita della stagione e al “Melani” batte la Pistoiese 3-1 ai tempi supplementari, guadagnando la finale dei playoff del girone D. Franzini schiera il suo 11 con il 4-3-1-2 e Sbardella largo a destra. I locali trovano il vantaggio al 23′, al primo tiro in porta. A seguito di una rimessa lunga Rizq la mette a terra, controlla, serve Saporetti che in diagonale infila Ribero. Immediata la risposta degli emiliani che impiegano solo 9 minuti a trovare il pari: al 32′ cross di Sbardella per D’Agostino che di testa insacca. Nel finale di frazione il fatto che cambia la partita: Rizq colpisce con una manata Martinelli e viene espulso. Nella ripresa il risultato non cambia poi i supplementari. I biancorossi partono malissimo, ma poi passano a condurre: Manuzzi recupera un ottimo pallone, Lord la mette in mezzo e Pellegrino incappa nel più goffo degli autogol, mandando il pallone nell’angolino di testa nel tentativo di rinviare l’area. Nel finale c’è spazio anche per la splendida punizione di D’Agostino che chiude i conti: finisce 3-1 in Toscana. La Pistoiese deve accontentarsi della Coppa Italia di categoria, ma abbandona le velleità di promozione, il Piacenza guadagna la finalissima dove incontrerà il Lentigione domenica 17 maggio.

La partita

Le formazioni ufficiali

Pistoiese (4-2-3-1): Giuliani; Accardi, Bertolo, Gennari, Costa Pisani, Della Latta, Rossi, Saporetti, Russo, Pellegrino, Rizq. All Lucarelli

A disposizione Magalotti, Kharmoud, Biagi, Raicevic, Maldonado, Tempre, Campagna, Pinzauti, Cuomo

Piacenza 4-3-1-2: Ribero, Sbardella, Silva, Martinelli, Bertin Mazzaglia, Poledri, Lord, Campagna, D’Agostino, Mustacchio. All Franzini

A disposizione: Kolgecaj, Zaffalon, Putzolu, Ganz, Manuzzi, Cabri, Garnero, Ciuffo, De Vitis

Primo tempo

Piacenza in maglia bianca, classica maglia arancione per i locali. Iniziata al “Melani”

3′ Occasione per il Piacenza: una bella azione sull’out di sinistra: Lord la mette in mezzo, Campagna non ci arriva e Mustacchio serve D’Agostino, ma Bertolo lo anticipa sul più bello.

5′ D’Agostino ci prova di collo esterno sinistro, palla a lato.

10′ Primo corner per il Piacenza. Sugli sviluppi Sbardella tira a botta sicura, palla che esce di poco dopo la deviazione di un giocatore della Pistoiese.

11′ Secondo corner consecutivo, nulla di fatto sugli sviluppi

17′ Primo calcio d’angolo della Pistoiese. Sugli sviluppi Gennari, che commette anche fallo, colpisce di testa. Ribero blocca comunque con sicurezza.

23′ Pistoiese – Piacenza 1-0, a seguito di una lunga rimessa Rizq la controlla, la protegge e la appoggia indietro per Saporetti che in diagonale infila Ribero.

26′ Ammonito Silva per fallo su Russo.

29′ Conclusione di D’Agostino, Campagna cerca la deviazione vincente, ma commette fallo di mano.

32′ Pareggio del Piacenza! Cross di Sbardella e colpo di testa di D’Agostino 1-1!

33′ Subito pericolo! Rizq di testa sfiora il nuovo vantaggio arancione.

40′ Terzo calcio d’angolo per il Piacenza. D’Agostino cerca Martinelli, ma il suo colpo di testa finisce sul fondo.

43′ Bertin lancia Lord, che entra in area di rigore dal versante di sinistra poi esplode il tiro: il pallone esce di un metro sulla destra di Giuliani.

44′ Ammonito Mazzaglia.

45′ Rizq dà una manata a Martinelli e viene espulso! Pistoiese in 10

Finsce il primo tempo. Arancioni in vantaggio con Saporetti al 23′, pareggio di D’Agostino al 32′ nel finale rosso a Rizq per una manata a Martinelli. Ora i biancorossi potranno giocare la ripresa in superiorità numerica.

Secondo tempo

Pistoiese in 10, passa al 3-4-1-1. Iniziata la ripresa.

46′ Grande occasione per il Piacenza. Piattone di D’Agostino ma un arancione si immola ed evita il gol.

47′ Clamoroso errore di Lord. Cross splendido di Mustacchio poi di sinistro il georgiano fallisce la rete

Entra Biagi ed esce Saporetti.

Palla splendida da parte di Poledri per Campagna che però manca l’appuntamento con il pallone.

69′ Ammonito Campagna per fallo su Accardi.

71′ Entra Manuzzi esce Campagna.

74′ Quarto corner per il Piacenza.

Nella Pistoiese entra F. Campagna per Rossi.

Escono Poledri e Mazzaglia e entrano Putzolu e De Vitis

82′ Entra Kharmoud ed esce Accardi

84′ Quinto corner per il Piacenza. Pallone sul secondo palo: Martinelli colpisce di testa, ma commette fallo.

86′ Ammonito Martinelli.

Esce Russo ed entra Pinzauti.

90 Ammonito Putzolu.

4 minuti di recupero.

Entra Maldonato esce Gennari.

Entra Garnero per Martinelli

Finisce il secondo tempo 1-1

Supplementari

Primo tempo

Iniziati i supplementari. La Pistoiese ha preso coraggio nonostante l’inferiorità numerica.

Piacenza che non parte con il piglio giusto che ci si aspettava.

Pistoiese – Piacenza 1-2 Manuzzi recupera un buon pallone, Lord la mette in mezzo e Pellegrino commette autorete di testa nell’angolo!

Corner per la Pistoiese. Nulla di fatto sugli sviluppi.

Finisce il primo tempo supplementare

Secondo tempo supplementare

Grandissima punizione di D’Agostino sul secondo palo e il Piacenza conduce 3-1!

Il pre gara

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